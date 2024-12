Christkindlesmarkt 2024 in Augsburg: Öffnungszeiten, Programm, Parken und alle Infos

Der Augsburger Christkindlesmarkt zählt laut der offiziellen Webseite zu den ältesten Weihnachtsmärkten der Republik. Die Ursprünge des Marktes gehen bis in das 15. Jahrhundert zurück, die offizielle Bezeichnung „Christkindlesmarkt“ trägt er aber erst seit 1949. Seit über 500 Jahren kommen also Menschen aus ganz Deutschland in der Vorweihnachtszeit nach Augsburg, um Geschenke zu kaufen, Glühwein zu trinken und sich an den zahlreichen Ständen und Buden mit Essen zu versorgen.

Der größte Teil des Augsburger Christkindlesmarkts befindet sich auf dem Rathausplatz, doch auch in der Philippine-Welser-Straße, in der Maximilianstraße und auf dem Martin-Luther-Platz sind Buden zu finden. Über die Öffnungszeiten, das Programm und die Anreise zum Weihnachtsmarkt in Augsburg informieren wir Sie hier.

Christkindlesmarkt Augsburg 2024: Öffnungszeiten heute

Der Termin für die Eröffnung des Christkindlesmarkts in Augsburg war 2024 Montag, der 25. November. Um 18 Uhr hat die Eröffnungsfeier mit Engelsspiel begonnen, das nun an jedem Freitag, Samstag und Sonntag zur gleichen Zeit stattfindet.

Nach dem 25. November öffnet der Augsburger Christkindlesmarkt täglich um 10 Uhr seine Pforten. An zwei Tagen der Woche hat der Weihnachtsmarkt länger geöffnet. Die Öffnungszeiten 2024 im Überblick:

Montag: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

Dienstag: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

Mittwoch: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

Donnerstag: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

Freitag: 10.00 Uhr - 21.30 Uhr

Samstag: 10.00 Uhr - 21.30 Uhr

Sonntag: 10.00 Uhr - 20.00 Uhr

An zwei Terminen gelten abweichende Öffnungszeiten. Am Montag, dem 23. Dezember 2024, hat der Christkindlesmarkt bis 21.30 Uhr geöffnet und am Heiligabend ist bereits um 14 Uhr Schluss.

Das Programm des Weihnachtsmarkts in Augsburg 2024: Was ist geboten?

Neben den Buden und Ständen, die Kleidung, Schmuck und Handwerksware sowie natürlich Glühwein und andere kulinarische Genüsse anbieten, gibt es an fast jedem Tag auch ein Rahmenprogramm. Unter anderem treten die Baarer Alphorngruppe, die Aretsrieder Bläsergruppe und die Marcheimer Alphornbläser auf. Der Nikolaus stattet dem Christkindlesmarkt am 6. Dezember natürlich auch einen Besuch ab. Das Programm des Augsburger Weihnachtsmarkts 2024 im Überblick:

Woche 1 vom 25.11. bis zum 1.12.24

Montag, 25. November 2024, 18 Uhr: Eröffnungsfeier mit Engelesspiel

Dienstag, 26. November 2024, 18 Uhr: Bläsergruppe aus Aretsried

Donnerstag, 28. November 2024, 18 Uhr: Aretsrieder Musikanten

Freitag, 29. November 2024, 16:45 Uhr: Bläsergruppe Lützelburg

Freitag, 29. November 2024, 18 Uhr: Engelesspiel

Samstag, 30. November 2024, 16 Uhr: Baarer Alphorngruppe

Samstag, 30. November 2024, 18 Uhr: Engelesspiel

Sonntag, 1. Dezember 2024, 13 Uhr: Augsburger Drehorgelorchester

Sonntag, 1. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Sonntag, 1. Dezember 2024, 18 Uhr: Engelesspiel

Woche 2 vom 2.12. bis zum 8.12.24

Montag, 2. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Montag, 2. Dezember 2024, 18 Uhr: Musikgruppe Aretsried

Dienstag, 3. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Dienstag, 3. Dezember 2024, 18 Uhr: Aretsrieder Bläsergruppe

Mittwoch, 4. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Mittwoch, 4. Dezember 2024, 18 Uhr: Aretsrieder Musikanten

Donnerstag, 5. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Freitag, 6. Dezember 2024, 15 Uhr: Ansprache vom Nikolaus

Freitag, 6. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Freitag, 6. Dezember 2024, 17 Uhr: Bläsergruppe Aretsried

Freitag, 6. Dezember 2024, 18 Uhr: Engelesspiel

Samstag, 7. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Samstag, 7. Dezember 2024, 17 Uhr: Alphorngruppe

Samstag, 7. Dezember 2024, 18 Uhr: Engelesspiel

Sonntag, 8. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Sonntag, 8. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Baarer Alphorngruppe

Sonntag, 8. Dezember 2024, 18 Uhr: Engelesspiel

Woche 3 vom 9.12. bis zum 15.12.24

Montag, 9. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Montag, 9. Dezember 2024, 18 Uhr: Aretsrieder Bläsergruppe

Dienstag, 10. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Mittwoch, 11. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Mittwoch, 11. Dezember 2024, 18 Uhr: Musikgruppe Aretsried

Donnerstag, 12. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Freitag, 13. Dezember 2024, 16 Uhr: Alphorngruppe

Freitag, 13. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Freitag, 13. Dezember 2024, 18 Uhr: Engelesspiel

Samstag, 14. Dezember 2024, 13:30 Uhr: Augsburger Drehorgelorchester

Samstag, 14. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Samstag, 14. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Bläsergruppe Aretsried

Samstag, 14. Dezember 2024, 18 Uhr: Engelesspiel

Sonntag, 15. Dezember 2024, 16 Uhr: Marxheimer Alphornbläser

Sonntag, 15. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Sonntag, 15. Dezember 2024, 18 Uhr: Engelesspiel

Woche 4 vom 16.12. bis zum 22.12.24

Montag, 16. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Montag, 16. Dezember 2024, 18 Uhr: Bläsergruppe aus Aretsried

Dienstag, 17. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Mittwoch, 18. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Mittwoch, 18. Dezember 2024, 18 Uhr: Musikgruppe Aretsried

Donnerstag, 19. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Freitag, 20. Dezember 2024, 16 Uhr: Alphorngruppe

Freitag, 20. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Freitag, 20. Dezember 2024, 18 Uhr: Engelesspiel

Samstag, 21. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Samstag, 21. Dezember 2024, 15 Uhr: Bläsergruppe Lützelburg

Samstag, 21. Dezember 2024, 18 Uhr: Engelesspiel

Sonntag, 22. Dezember 2024, 14:30 Uhr: Augsburger Drehorgelorchester

Sonntag, 22. Dezember 2024, 18 Uhr: Engelesspiel

Woche 5 am 23.12. und 24.12.24

Montag, 23. Dezember 2024, 16:45 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Montag, 23. Dezember 2024, 18 Uhr: Abschlussveranstaltung mit Engelesspiel

Dienstag, 24. Dezember 2024, 11:30 Uhr: Präsentation des Adventskalenders

Kinderweihnachtsmarkt am Moritzplatz: Programm für die kleinen Gäste

Auch an die Kinder haben die Veranstalter gedacht. Täglich gibt es Aufführungen auf der Puppenbühne und immer zur vollen Stunde erscheint die Hexe Leckermaul auf dem Moritzplatz und verteilt Süßigkeiten an Kinder. An jedem Montag findet bis zum 16. Dezember das Laxgang Kinderbacken statt. Alle Programmpunkte und zusätzliche Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Augsburger Christkindlesmarkts.

Augsburger Tradition: Das Engelesspiel auf dem Christkindlesmarkt 2024

Für das Engelesspiel, das seit 1977 aufgeführt wird, verkleiden sich junge Augsburgerinnen als Engel und winken vom Sims des Rathauses in die Menge. Natürlich sind die Darstellerinnen dabei durch Seile gesichert. Am 23. Dezember findet das Engelsspiel zum letzten Mal statt und die Engel steigen über die Treppen bis zum Portal vor dem Rathaus hinunter. Wie bereits erwähnt können Sie das Engelsspiel nach der Eröffnung immer am Freitag, Samstag und Sonntag um 18 Uhr ansehen.

Schreiten sie auf Fenstersimse und Rathausbalkon, haben Augsburger Engel ein Sicherungsseil im Rücken. Seit 40 Jahren schützt die Bergwacht die Darsteller des Engelesspiels.

Anfahrt zum Augsburger Christkindlesmarkt 2024: Wo kann man parken?

Die meisten Stände des Augsburger Christkindlesmarkts stehen auf dem Rathausplatz in der Innenstadt, der gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, stehen außerdem einige große Parkplätze zur Verfügung, die kostenpflichtig genutzt werden können. Alle Details zu den Parkmöglichkeiten für Pkw finden Sie auf der Website zum Weihnachtsmarkt unter Parkplätze/Park & Ride.

Von den Parkplätzen und vom Hauptbahnhof aus empfiehlt sich eine Weiterfahrt mit der Straßenbahn. Alle Linien fahren zum Königsplatz in der Innenstadt. Von dort aus können Sie den Christkindlesmarkt zu Fuß erreichen oder in die Straßenbahnlinien 1 bzw. 2 einsteigen, die direkt am Rathausplatz halten.

Für Busreisende, die über die Autobahn A8 anreisen, empfiehlt die Stadt die Abfahrt Augsburg West, gefolgt von den Hinweisschildern „Christkindlesmarkt“ bis zum Augsburger Plärrer an der Einfahrt Süd an der Badstraße. Busse aus südlicher Richtung nutzen die B 17 Ausfahrt Augsburg Zentrum und folgen den Hinweisschildern „Christkindlesmarkt“ ebenfalls bis zum Augsburger Plärrer.

Den Augsburger Christkindlesmarkt 2024 im Live-Stream sehen

Falls Sie den Weihnachtsmarkt in Augsburg nicht persönlich besuchen können, aber trotzdem live dabei sein wollen, können Sie auf den Live-Stream vom Rathausplatz zurückgreifen. Die Stadt Augsburg bietet zwei Live-Webcams an, die das bunte Treiben in der Vorweihnachtszeit 24 Stunden am Tag übertragen.

Eine Übersicht aller Christkindlmärkte in Augsburg gibt es hier. Weitere Weihnachtsmärkte in der Region Schwaben und Oberbayern haben wir an dieser Stelle gesammelt.