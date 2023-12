Christkindlmarkt in Ingolstadt 2023: Öffnungszeiten und Programm

Der Christkindlmarkt Ingolstadt findet auch 2023 wieder statt. Hier finden Sie alle Infos rund um Öffnungszeiten und Programm beim diesjährigen Weihnachtsmarkt.

Mit der Vorweihnachtszeit öffnet auch der Christkindlmarkt in Ingolstadt jedes Jahr aufs Neue seine Pforten. 2023 bildet da keine Ausnahme. Ab Ende November können Besucher dem traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Theaterplatz einen Besuch abstatten, der wie immer mit festlich geschmückten Buden, heißen Getränken und einem vielfältigen Programm lockt. Dazu zählen unter anderem die Weihnachtsbahn, welche ihre Fahrgäste auf eine Rundfahrt durch die festlich dekorierte Innenstadt führt. Alle wichtigen Infos rund um den Ingolstädter Christkindlmarkt 2023 haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Christkindlmarkt Ingolstadt 2023: Eröffnung und Termine

Wer den Christkindlmarkt in Ingolstadt besuchen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu: Am 22. November ging es nämlich los. Der Weihnachtsmarkt wurde gemeinschaftlich eröffnet, vom Nikolaus, dem Christkind und Ingolstadts Oberbürgermeister Dr. Christian Scharpf. Seitdem die üppige Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet wurde, können sich Besucher die Zeit bis zu den Weihnachtsfeiertagen auf dem Christkindlmarkt vertreiben. Dieser ist wie gewohnt auf dem Theatervorplatz in der Ingolstädter Altstadt angesiedelt. Vom 22. November bis zum 23. Dezember 2023 ist der Weihnachtsmarkt täglich für Besucher geöffnet.

Christkindlmarkt Ingolstadt: Öffnungszeiten 2023

Nach der Eröffnung ist der Christkindlmarkt in Ingolstadt täglich geöffnet, allerdings variieren die Öffnungszeiten ein wenig. Von Sonntag bis Donnerstag kann der Markt zwischen 10 Uhr und 20 Uhr besucht werden. Freitag und Samstag endet das Programm je eine Stunde später, nämlich um 21 Uhr. Geöffnet wird ebenfalls um 10 Uhr. Am Tag vor Heiligabend, also am 23. Dezember 2023, können Besucher zwischen 10 Uhr und 20 Uhr die letzte Gelegenheit für einen Besuch auf dem Christkindlmarkt nutzen. Die Öffnungszeiten im Überblick:

Sonntag bis Donnerstag: 10 - 20 Uhr

10 - 20 Uhr Freitag und Samstag: 10 - 21 Uhr

Das Programm beim Christkindlmarkt in Ingolstadt 2023

Auch in diesem Jahr hält der Ingolstädter Christkindlmarkt wieder ein weihnachtliches Programm für Besucherinnen und Besucher bereit. Einige der dort gebotenen Attraktionen stellen wir Ihnen hier vor:

Kunsthandwerkermarkt am Carraraplatz: Der Kunsthandwerkermarkt mit dem passenden Namen „Klein aber fein" präsentiert sein Angebot in weihnachtlich geschmückten Hütten. Unter anderem gibt es Kunstwerke wie Malereien, Holzarbeiten, handgefertigte Kleidung, Schmuck, Skulpturen, Teddybären und kunstvoll verzierte Schalen zu erwerben. Für die Verpflegung mit Getränken sorgt am ersten Adventswochenende ein veganer Kaffeestand, danach können Glühweine und selbstgemachter Punsch probiert werden. Der Verkauf wird dabei von Menschen mit Höreinschränkungen übernommen.

Märchenweg: Er dürfte vor allem für Eltern und Kinder interessant sein: Der Märchenweg führt vom Christkindlmarkt über verschiedene Stationen bis hin zum Paradeplatz und nimmt die Besucher dabei mit auf eine Reise in die Welt der Märchen. Begegnungen mit dem Rotkäppchen, Dornröschen und anderen Märchenfiguren gehören natürlich auch dazu.

Weihnachtsbahn: An den vier Adventswochenenden kutschiert die Weihnachtsbahn ihre Fahrgäste kostenlos durch die Innenstadt und damit auch zu den verschiedenen Stätten des Adventszaubers. Dabei hält die Bahn an fünf zentral gelegenen Haltestellen. Ähnlich wie der Märchenweg war die Weihnachtsbahn in der Vergangenheit vor allem bei Kindern sehr beliebt.

Eisarena am Schloss: Die 450 Quadratmeter große Kunststoff­eisbahn befindet sich inmitten eines Hüttendorfes, vor der Kulisse des Neuen Schlosses.

Stände der Partnerstädte: Seit 2007 sind Stände aus Ingolstadts Partnerstädten fester Bestandteil des Christkindlmarkts. 2023 sind die Partnerstädte Carrara (Italien), Grasse (Frankreich) und Opole (Polen) mit ausgewählten Waren vertreten. Dazu zählen vor allem kulinarische, nationale Spezialitäten, wie z. B. Bruschetta und Focaccia aus Italien sowie französische Crêpes. Auch Korbflechtarbeiten und Keramik aus Polen zählen zum Repertoire.

Christkindlmarkt in Ingolstadt: Parkmöglichkeiten und Anreise

Eine Vielzahl an Parkplätzen steht direkt unter dem Christkindlmarkt in der Tiefgarage am Theater zur Verfügung. Diese ist auf dem Parkleitsystem in der Stadt ausgeschildert und durchgehend geöffnet. Die ersten 30 Minuten sind kostenfrei. Ausweichmöglichkeiten bieten die Tiefgarage am Theater/Ost sowie die Tiefgarage am Schloss. Beide sind ebenfalls über das Parkleitsystem ausgeschildert.

Den Christkindlmarkt auf dem Theatervorplatz erreichen Sie, wenn Sie in Richtung der Ingolstädter Altstadt fahren und anschließend dem Parkleitsystem bis zur Tiefgarage am Theater/Einfahrt West folgen.