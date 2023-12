Christmas Garden 2023 in Augsburg: Tickets, Öffnungszeiten und alle Infos

Vom 24. November 2023 bis zum 7. Januar 2024 kann man den Christmas Garden in Augsburg besuchen. Alle Infos rund um Tickets, Öffnungszeiten & Programm gibt es hier.

Den Christmas Garden kann man an verschiedenen Orten in ganz Deutschland besuchen und 2023 erstmals auch in Augsburg. Es handelt sich dabei um rund zwei Kilometer lange Rundwege, die von verschiedenen weihnachtlichen Lichtinstallationen erhellt werden. Das Event fand erstmals 2016 in Berlin statt und wurde seither in mehrere europäische Länder exportiert. 2019 besuchten laut Angaben des Veranstalters 1,9 Millionen Menschen die Rundwege in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Großbritannien und Spanien. In Augsburg findet der Christmas Garden 2023 auf dem Zoogelände statt. Tiere gibt es bei der abendlichen Veranstaltung allerdings nicht zu sehen - die Tiergehege bleiben geschlossen.

Wie sehen die Öffnungszeiten beim Christmas Garden 2023 in Augsburg aus? Wo kann man Tickets erwerben und an welchen Terminen kann man das Weihnachts-Event besuchen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Christmas Garden gibt es hier.

Christmas Garden 2023 in Augsburg: Öffnungszeiten - Wann kann man das Event besuchen?

Vom 24. November 2023 bis zum 7. Januar 2024 kann man den Christmas Garden im Augsburger Zoo besuchen. An einigen Tagen in diesem Zeitraum bleiben die Pforten allerdings geschlossen: Am 27. und 28. November sowie am 24. und 31. Dezember 2023 findet das Event nicht statt. Die Öffnungszeiten im Überblick:

Sonntag bis Donnerstag: 17 bis 21 Uhr, letzter Einlass um 20 Uhr

Freitag und Samstag: 17 bis 22 Uhr, letzter Einlass um 21 Uhr

Tickets für den Christmas Garden Augsburg: Wo kann man Karten kaufen?

Auf der offiziellen Website des Veranstalters können Sie Tickets für den Christmas Garden in Augsburg erwerben. Darüber hinaus gibt es auch eine Abendkasse. Die Veranstalter empfehlen allerdings sich frühzeitig im Voraus ein Ticket für den Wunschtermin zu sichern, da die Zeitfenster ausverkauft sein können. Der Einlass funktioniert nämlich über Time-Slots von 30 Minuten. Sie erwerben beispielsweise online ein Ticket für den Zeitraum von 17.30 bis 18 Uhr. In diesem Zeitraum müssen Sie dann am Einlass erscheinen, können danach allerdings so lange im Christmas Garden verweilen, wie Sie möchten.

Von Montag bis Donnerstag kosten reguläre Tickets 19,50 Euro, von Freitag bis Sonntag sind die Karten für 21,50 Euro zu haben. Außerdem gibt es ein Flexticket, das die freie Wahl des Besuchstages und der Uhrzeit ermöglicht: Es kostet 29,50 Euro. Die verschiedenen Preiskategorien im Überblick:



Montag - Donnerstag Freitag - Sonntag ab 22. Dezember 2023 Erwachsene 19,50 Euro 21,50 Euro 21,50 Euro Kinder 15,00 Euro 17,00 Euro 17,00 Euro Schüler, Studenten, Senioren 15,00 Euro Normalpreis (21,50 Euro) Normalpreis (21,50 Euro) Familien 53,00 Euro 59,50 Euro 59,50 Euro Hunde-Ticket 4,00 Euro 4,00 Euro 4,00 Euro Gruppen (ab 21 Personen) auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Anfahrt zum Christmas Garden in Augsburg: Parkmöglichkeiten am Zoo

Am Augsburger Zoo stehen zahlreiche Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Eingang zur Verfügung. Die Adresse, die Sie ins Navi eingeben können, lautet Brehmplatz 1, 86161 Augsburg. Wenn Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchten, dann können Sie den Bus 32 nehmen und an der Haltestelle Zoo/Botanischer Garten aussteigen.

In der Weihnachtszeit finden in Augsburg und Umgebung noch zahlreiche andere Weihnachtsveranstaltungen statt. Sie können unter anderem den Christkindlesmarkt Augsburg, die Waldweihnacht auf Gut Mergenthau oder auch den Christkindlmarkt in Landsberg besuchen.