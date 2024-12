Christmas Garden Augsburg 2024: Tickets, Öffnungszeiten, Termine und Anfahrt

Der Christmas Garden findet 2024 wieder in Augsburg statt. Das weihnachtliche Event kann an verschiedenen Orten in ganz Deutschland besucht werden, im vergangenen Jahr erstmals auch in Augsburg. Die rund zwei Kilometer langen Rundwege, die von verschiedenen bunten, weihnachtlichen Lichtinstallationen beleuchtet werden, locken Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an. Nachdem der Christmas Garden zum ersten Mal 2016 in Berlin stattfand, wurde das Event in den Folgejahren in mehrere europäische Länder exportiert. Mittlerweile sorgen die Rundwege auch in Frankreich, Italien, Polen, Großbritannien und Spanien während der dunklen Jahreszeit für weihnachtliche Stimmung. In Augsburg findet der Christmas Garden 2024 wie schon im Vorjahr auf dem Zoogelände statt. Tiere bekommen die Besucher allerdings nicht zu sehen - die Gehege bleiben geschlossen.

Wann genau startete der Christmas Garden 2024 in Augsburg und wie sieht es mit den Öffnungszeiten aus? Wo gibt es Tickets zu erwerben und wie kommt man am einfachsten dorthin? Alle wichtigen Infos rund um das Weihnachtsevent haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Christmas Garden 2024 in Augsburg: Das sind die Öffnungszeiten heute

Der Christmas Garden in Augsburg findet diesmal vom 28. November 2024 bis zum 6. Januar 2025 statt. Bis auf wenige Ausnahmen kann die Veranstaltung täglich von 17 Uhr bis 21 Uhr besucht werden. Der letzte Einlass erfolgt abends um 20 Uhr.

An diesen Tagen bleibt der Christmas Garden 2024 in Augsburg geschlossen:

2. Dezember 2024

3. Dezember 2024

9. Dezember 2024

10. Dezember 2024

24. Dezember 2024

31. Dezember 2024

Wo gibt es Tickets für den Christmas Garden 2024 in Augsburg?

Tickets können online auf der Website des Veranstalters erworben werden. Es gibt auch eine Abendkasse, allerdings ist es ratsam, sich frühzeitig im Voraus ein Ticket für den Wunschtermin zu sichern, da die Zeitfenster ausverkauft sein können. Der Einlass funktioniert nämlich über Time-Slots von 30 Minuten. Auf Ihrem Ticket steht die Einlasszeit. Der Eingang sollte innerhalb der angegebenen halben Stunde passiert werden.

Wenn Sie etwa ein Ticket für 17.30 Uhr gekauft haben, dann können Sie zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr zum Einlass erscheinen. Selbstverständlich können Sie danach bis zur Schließung so lange im Christmas Garden verweilen, wie Sie möchten. Manche Tickets sind ausschließlich online erhältlich, außerdem variieren die Preise je nach Alter und Anzahl der Besucher. Für Gruppen ab 21 Personen gibt es etwa individuelle Preise auf Anfrage.

Hier einmal die verschiedenen Preiskategorien im Überblick:

Ticket Montag - Donnerstag Freitag - Sonntag ab 20. Dezember 2024 Erwachsene 19,50 € 19,50 € 23,50 € FlexTicket (nur online erhältlich) 29,50 € 29,50 € 29,50 € Kinder 15,00 € 17,00 € 19,00 € Schüler, Studenten, Senioren 15,00 € Normalpreis Normalpreis Familien 53,00 € 59,50 € 65,50 € Gruppen (ab 21 Personen) auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Anfahrt zum Christmas Garden 2024 in Augsburg: Parkmöglichkeiten am Zoo

Der Christmas Garden 2024 in Augsburg lässt sich sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln problemlos erreichen. Vor Ort am Augsburger Zoo stehen Ihnen zahlreiche Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Eingang zur Verfügung. Die Adresse, die Sie ins Navi eingeben können, lautet Brehmplatz 1, 86161 Augsburg. Wer lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, kann die Buslinie 32 nehmen und an der Haltestelle Zoo/Botanischer Garten aussteigen. Anwohner können die Veranstaltung selbstverständlich auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen.

