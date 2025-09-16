Christmas Garden im Augsburger Zoo geht in die dritte Runde – schon jetzt gibt es Tickets

Im Supermarkt werfen mit Lebkuchen und Spekulatius die Adventszeit und das Weihnachtsfest ihre Schatten bereits voraus. Andernorts wird ebenfalls bereits im Spätsommer an die kalte Jahreszeit gedacht: im Augsburger Zoo. Dort laufen die Planungen für den dritten Christmas Garden auf Hochtouren. Der beliebte weihnachtliche Lichterglanz findet dort in diesem Jahr vom 27. November bis zum 6. Januar statt.

In diesem Jahr erwartet die Besucher ein neu gestalteter, audiovisueller Rundweg, teilt der Veranstalter mit, die Global Concerts GmbH. „Wir freuen uns, den Christmas Garden Augsburg in seine dritte Saison zu führen, und es ist uns eine Ehre, den Augsburger Zoo wieder in ein funkelndes Lichtermeer zu verwandeln“, wird Geschäftsführerin Andrea Blahetek-Hauzenberger zitiert. Die positive Resonanz und das große Interesse der Gäste in der vergangenen Saison bestärkten das Team darin, „erneut mit vielen neuen Lichtinstallationen und zauberhaften Überraschungen zu begeistern“. Details zum diesjährigen Programm werden noch nicht verraten.

Beim Christmas Garden erwarten die Besucher stimmungsvolle Beleuchtungen. Foto: Michael Hochgemuth

Viel Aufwand steckt hinter dem Lichtermeer: Im vergangenen Jahr dauerte der Aufbau drei Wochen. Dabei wurden 60 Kilometer Kabel für die Lichtinstallationen und zwölf Kilometer Kabel für die Tonanlagen verlegt. Der Eintritt hat seinen Preis: Tickets sind in diesem Jahr ab im Internet auf christmas-garden.de/augsburg sowie auf myticket.de ab 19,90 Euro erhältlich. Familientage mit dem vergünstigten Familienticket finden in diesem Jahr mittwochs am 3., 10. und 17. Dezember statt.

Neben dem Lichterzauber in Augsburg veranstaltet die DEAG Deutsche Entertainment AG die Veranstaltung in diesem Jahr an zwölf weiteren Standorten in Deutschland und dem Ausland. Neben zwei Standorten in Berlin ist das Spektakel auch in Dresden, Stuttgart, Hamburg, Hannover, Koblenz, auf der Insel Mainau und international in Windsor Great Park bei London, in Barcelona, Paris und in Rom zu sehen.