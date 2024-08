Christmas Garden kommt zum zweiten Mal in den Augsburger Zoo

Nach einem kurzen herbstlichen Intermezzo nimmt der Sommer in Augsburg am Wochenende noch einmal Fahrt auf. Und doch zeigt sich beim Blick auf den Kalender: Weihnachten ist nicht mehr weit. Noch 126 Tage sind es bis Heiligabend. Fans adventlicher Illumination müssen gar nur 100 Tage warten, bis der Augsburger Zoo wieder in ganz besonderem Licht erstrahlt. Denn am 28. November öffnet der Christmas Garden dort nach der gelungenen Premiere in der Weihnachtszeit 2023 zum zweiten Mal seine Tore.

Bis zum 6. Januar erstrahlt der Zoo in weihnachtlichem Glanz

Icon Galerie 49 Bilder Der Christmas Garden ist am Freitag gestartet. Stimmungsvolle Beleuchtung lässt den Augsburger Zoo in weihnachtlicher Atmosphäre erstrahlen.

Bis zum 6. Januar können die Besucher dann nach Einbruch der Dämmerung durch den Lichterzauber flanieren und auf dem zwei Kilometer langen Rundweg vorbei an den Gehegen der Tiere zauberhafte Klangwelten und besondere Lichtinstallationen bestaunen. Insgesamt 55.000 Besucher besuchten den Christmas Garden bei seiner Premiere im vergangenen Jahr. Trotz einiger Tage mit starken Schneefällen, die eine vorübergehende Schließung des Zoos nötig machten, waren die Veranstalter am Ende sehr zufrieden mit der Premierensaison in Augsburg. Die DEAG-Unternehmen Christmas Garden Deutschland GmbH und Global Concerts GmbH, die ähnliche Events auch in Berlin, Hamburg oder Dresden organisiert, sprach zum Ende der Saison von einem „hervorragenden Ergebnis“. Und so gibt es in diesem Jahr in Augsburg eine Wiederauflage. Karten für den Lichterzauber sind bereits jetzt im Vorverkauf auf der Homepage zu haben. Erwachsene zahlen je nach Tag ab 19,50 Euro, Tickets für Kinder bis 14 Jahre gibt es dort ab 15 Euro. Wer seinen Hund mitnehmen will, zahlt vier Euro extra. Für Jahreskarteninhaber des Augsburger Zoos wird es noch ein bisschen günstiger.