Was eben noch üppig verzierte Donuts waren, sind jetzt Zimtschnecken mit ausgefallenen Füllungen und Toppings. Die Kette Cinnamood hat den Trend erkannt und breitet sich rasant aus. Rund 30 Filialen gibt es bereits, bald auch in Augsburg, wie das Unternehmen auf seiner Homepage und in Sozialen Medien berichtet. Daneben sind 15 weitere Eröffnungen geplant - weltweit.

