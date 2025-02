Von Vanilleeis und Antifa: Wilde Podiumsdiskussion an der Uni Augsburg

Vor dem Hörsaal Eins an der Universität Augsburg. Es ist 20 Uhr. Riesige Menschentrauben warten gebannt auf den Einlass zur großen Diskussion. „Ich bin so angespannt“, sagt ein Lehramtsstudent, „heute wird irgendwas passieren“. Ein Tag zuvor waren in Berlin hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die AfD und die Union zu protestieren. Nun kommen die Augsburger Politik-Größen Claudia Roth (Grüne) und Volker Ullrich (CSU) im Herzen der Universität zusammen. Und diskutieren. Vor der Studierendenschaft. Wie das wohl ausgeht?

Drinnen herrscht unterdessen helle Aufregung. Ein Mitglied des Studierendenausschusses Asta ruft seiner Kollegin entsetzt zu: „Oh Gott, hast du mal nach draußen gesehen?“ Dann gehen die Türen auf. Ruckzuck sind die 489 Plätze des Hörsaals belegt, der Rest verteilt sich auf die Treppen oder steht. Bierflaschen zischen, Weinflaschen werden herumgereicht. Ein Student bringt allen Ernstes seine prall gefüllte Nudelauflaufform mit.

Uni Augsburg: Diskussion wird durch „Brandmauer-Schweigeminute“ unterbrochen

20.15 Uhr: Moderatorin Antonia Eckmann, eine 22-jährige Studentin im dritten Semester, hat kaum zwei Silben über die Lippen gebracht, als sich plötzlich ein Mann aus der dritten Reihe wie ein salutierender Soldat erhebt, und brüllt: „Ich bitte euch für eine Schweigeminute aufzustehen und dem Fall der Brandmauer zu gedenken!“. Jubel und Gebrüll bricht aus, fast alles gehorcht und steht auf.

Maximilian Funke-Kaiser (links) und Volker Ullrich (rechts) stimmten am vergangenen Freitag für den Antrag von Friedrich Merz zu Begrenzung der Migration. Weil auch die AfD mitstimmte, nahmen ihnen das viele Studierende übel.

In diesem Moment muss den Abgeordneten Volker Ullrich und Maximilian Funke-Kaiser (FDP) klar gewesen sein, dass dies kein Heimspiel wird. Denn sie hatten am Freitag für das Paket von Friedrich Merz und mit der AfD gestimmt – ein offensichtlicher Tabubruch für die größtenteils linke Studierendenschaft. Für die anderen drei Parteien war es also ein leichtes Spiel. Claudia Roth genoss nach jedem Wortbeitrag lauten Beifall, genauso wie Elisabeth Wiesholler, die Direktkandidatin der Linken, die selbst noch Studentin ist. Weniger laut aber immer noch wohlgesinnt, schien das Publikum für Ulrike Bahr zu fiebern, der Bundestagsabgeordneten der SPD. Die Augsburgerin stimmte wie Roth, gegen Merz’ Antrag. Warum die AfD nicht anwesend war, konnte unsere Redaktion bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung bringen.

Antifa hält Diskussion auf, dann kommt die Debatte in Fahrt

20.29 Uhr: Gerade hat Moderatorin Eckmann ein paar Störenfriede zurechtgewiesen, als drei Anhänger der antifaschistischen Aktion, auch „Antifa“ genannt, auf die Bühne marschieren. „Wer für ausländerfeindliche Gesetze abstimmt und einfach so auf der Bühne steht“, skandiert eine Frau, „darf nicht einfach so gehört werden!“ Ihre zwei Begleiter hissen währenddessen eine große Antifa-Fahne. Im Gegensatz zur „Schweigeminute“ kommt diese Aktion nicht bei allen gut an. Funke-Kaiser und Ullrich erheben sich: „Das ist nicht der Umgang einer Demokratie und offenen Gesellschaft“. Es folgt unerwartet Applaus.

Anhänger der antifaschistischen Aktion machten bei der Podiumsdiskussion am Montagabend ihrem Unmut laut.

Mit einiger Verspätung kommt dann die Diskussion endlich ins Rollen. Zehn Fragen sollen die Politikerinnen und Politiker beantworten. Beispiel: „Wie können wir die Klimaziele noch erreichen?“. FDP und CSU: mit Emissionshandel und internationalen Abkommen. SPD: mit sozialverträglichen Maßnahmen und erneuerbaren Energien. Linke: Reiche enteignen, in grüne Energien investieren. Grüne: Indem man die Klimakrise zur Überlebensfrage deklariert. Ungefragt fügt Roth hinzu: „Mit Klimaleugnern und Demokratiefeinden will ich nichts zu tun haben! Das war letzte Woche die schlimmste meines Lebens!“

Claudia Roth ist unter den Gästen die mit Abstand beliebteste

So erfuhren die wohl 700 anwesenden Studierenden durchaus Neues. Roth legte eine große Ernsthaftigkeit und offensive Rhetorik an den Tag, was im Publikum gut ankam. Die 69-Jährige wusste auch, wie sie das Publikum umschmeicheln konnte („Ich finde, ihr solltet auch mal mit den Stadtwerken verhandeln, dass man das Studienticket ein bisschen günstiger macht“, oder: „Hier im Raum sind viele junge, kluge Damen – und ein paar hübsche Männer“).

Warum hat Volker Ullrich gegen die Ehe für alle gestimmt?

Ullrich zitierte viele Paragrafen, und sprach ironischerweise im Hörsaal von Altersvorsorge, als er zuletzt gefragt wurde, wie er den jungen Menschen helfen möchte. Heikel wurde es für ihn, als das Publikum wissen wollte, wieso er 2017 gegen die Ehe für alle stimmte. „Aus heutiger Sicht war das ein Fehler“, entschuldigte sich der 49-Jährige, „die Union steht heute klar dahinter, die Gesellschaft hat sich verändert“.

Ullrich und Funke-Kaiser ließen keine Mühe ihre Abscheu für die AfD zum Ausdruck zum Bringen. „Das sind sehr widerliche Menschen, sie sind im persönlichen Umgang sehr unappetitlich“, war der FDPler überzeugt. „Ich würde mir wünschen, dass die AfD verschwindet“, sagte Ullrich, „keine Koalition, keine Kooperation!“.

Am Migrationspaket von Friedrich Merz scheiden sich die Geister

Bei Frage 4 appellierte Moderatorin Eckmann: „Bitte, bitte, bitte mischt euch jetzt nicht ein! Wir versuchen das ernst zu machen!“. Thema: Migrationsdebatte im Bundestag. Hier brachten die Politikerinnen und Politiker ein Stück Berlin in den Hörsaal mit. So wurde erneut zwischen FDP und Grüne/SPD diskutiert, wer letztlich dafür verantwortlich war, dass die Gespräche zwischen den ehemaligen Ampelparteien scheiterten.

Elisabeth Wiesholler kennt die Belange der Studierenden gut, weil sie selbst dazugehört.

Die 27-jährige Wiesholler beklagte, sie sei von allen Parteien enttäuscht. Denn auch Scholz wolle im großen Stil – und Habeck wolle mit Bauchschmerzen abschieben. SPD-Politikerin Bahr fand das Verhalten der Union beschämend, CSU-Mann Ullrich wiederum warf der Regierung fehlende Glaubwürdigkeit vor, denn Merz‘ Antrag sei das gewesen, worauf sich alle Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer verständigt hätten. Claudia Roth sagte, der Freitag sei der dunkelste Tag der deutschen Geschichte seit dem Holocaust gewesen.

Ulrike Bahr ist aktuell Mitglied es deutschen Bundestages. Für den Wiedereinzug am 23. Februar stehen ihre Chancen jedoch schlecht, weil sie keinen guten Listenplatz erhielt.

Das sind die Lieblingseissorten der Augsburger Direktkandidatinnen und -Kandidaten

Nicht gerechnet hatten die Politiker mit der letzten Frage. Was denn die Lieblingseiscreme sei? Aus welchem Grund auch immer bekam, Funke-Kaiser für „Vanille“ Häme, Ullrich wurde für seine Pistaziencreme ausgelacht, denn er machte aus dieser Frage einen Kurzvortrag. Bei Bahrs „Schokolade“ blieb es ruhig, während das Publikum das „Vegane Schokokaramell“ von Wiesholler toll fand, und sich amüsierte, weil Roth zu ihrem Amarenaeis unendliche Mengen Schlagsahne benötigt.

Anm. d. Red.: in der ursprünglichen Fassung wurde beim Thema „Ehe für alle“ das falsche Jahr genannt. Wir haben den Zeitpunkt der Abstimmung aktualisiert.