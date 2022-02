Augsburg

vor 32 Min.

"Jedes Mal bricht der Nahverkehr zusammen": Augsburger ärgern sich über Corona-Demos

Plus Demonstrationen in Augsburgs Innenstadt haben sich am Samstag wieder auf Bus- und Tramverkehr ausgewirkt. Viele Menschen sind zunehmend genervt.

"So ein Scheiß." Dem Mann platzt der Kragen, als er Samstagabend an den Königsplatz kommt. Er muss mit der Straßenbahn nach Göggingen fahren. Keine Chance. "Kein Betrieb" ist auf der Anzeigetafel der Linie 1 zu lesen. Die Ursache dafür marschiert im Hintergrund. Ein Demonstrationszug mit über 4000 Menschen wälzt sich in Richtung Hermanstraße. "Ich muss doch jetzt zu meiner Nachtschicht." Aufgeregt telefoniert der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Handy mit seinem Chef. "Mir geht sonst der Arbeitstag flöten", sagt er aufgebracht. Seit Wochen beeinträchtigen die Corona-Demos montags und samstags Augsburgs öffentlichen Nahverkehr. Am Wochenende waren die Auswirkungen besonders massiv. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sind darüber zunehmend verärgert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen