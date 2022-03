Augsburg

Novavax kommt, Impfpflicht auf Raten: Kann das Gesundheitswesen aufatmen?

In Augsburg starten am Samstag die Corona-Impfungen mit Novavax. Der Impfstoff gilt aufgrund seines "klassischen" Wirkmechanismus als Alternative zu anderen Vakzinen.

Plus Augsburger Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen verschafft die aufgeschobene Impfpflicht Zeit - und die Novavax-Impfung Hoffnung. Doch die könnte täuschen.

Von Max Kramer

"Gemeinsam verschieden sein", das wollen sie laut Slogan bei der Behindertenhilfe der Augsburger Caritas. Sie zählt zu den bedeutendsten Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in der Region. 700 Angestellte - aufgeteilt auf die Bereiche Wohnen, Werkstätten und Förderstätten - ermöglichen den Betreuten dort ein selbstbestimmtes Leben. Doch alle 700 müssen bald gemeinsam geimpft sein. Auch Behinderteneinrichtungen fallen unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die im Gesundheitswesen in Kraft treten soll. Über das Wann und Wie gab es lange Irritationen, jetzt herrscht etwas mehr Klarheit. Um möglichst viel zögerndes Personal doch noch von einer Impfung zu überzeugen, setzt die Bayerische Staatsregierung auf einen Stufenplan - und gleichzeitig auf Novavax-Impfungen, die am Samstag auch in Augsburg starten sollen. Wie berechtigt sind die Hoffnungen?

