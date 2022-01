Corona-Krise in Augsburg

18:00 Uhr

Immer mehr Corona-Teststationen: "Jeder will ein Stück vom Kuchen"

Stäbchen in der Nase statt Fleisch auf dem Teller: Im ehemaligen Steakrestaurant Red Rooster in der Wintergasse kann man sich testen lassen.

Plus Wer durch die Innenstadt läuft, kommt gefühlt alle paar Meter an einem vorbei: In Augsburg schießen private Testzentren wie Pilze aus dem Boden. Auch in der Gastronomie.

Von Ina Marks

Vor Kurzem noch brachte Margaryta Glodina den Gästen Getränke und Speisen an die Tische. An diesem Morgen aber serviert die Bedienung einem Kunden eine schlechte Nachricht am Telefon: Sein Corona-Schnelltest sei positiv ausgefallen. Er müsse sich umgehend in Quarantäne begeben und einen PCR-Test machen. Die Meldung an das Gesundheitsamt sei raus. Der Mann war, wie die Tage zuvor auch, vor seiner Arbeit ins Henry's im Capitol gekommen. Das Restaurant am Moritzplatz wurde unlängst zur Schnellteststation umfunktioniert. Es ist nicht das einzige in der Innenstadt. In Augsburg schießen private Corona-Testzentren wie Pilze aus dem Boden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen