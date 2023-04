Hotline für Post-Vac-Betroffene startet – und ruft heftige Kritik hervor

Plus Seit Montag können sich Betroffene von gravierenden Nebenwirkungen nach einer Corona-Impfung an eine bayernweite Hotline wenden. Doch zum Start knirscht es.

Im Verhältnis sind sie eher selten. Gesundheitliche Beeinträchtigungen nach einer Corona-Impfung können aber für diejenigen, die es trifft, verheerend sein. Das bayerische Gesundheitsministerium hat nun eine Telefon-Hotline eingerichtet, über die Betroffene Informationen zum sogenannten "Post-Vac-Syndrom" erhalten sollen. Und tatsächlich war die Nachfrage zum Start am Montag groß: Wie eine Ministeriumssprecherin mitteilt, wurden am ersten Tag rund 280 Anrufe verzeichnet. Dennoch dauerte es nicht lange, bis Kritik laut wurde.

Einerseits kamen viele Anruferinnen und Anrufer schlicht nicht durch. Nach Angaben des Ministeriums konnten nur rund 100 Anrufe durchgestellt werden. Zudem erhielten jene, die durchkamen, offenbar kaum Hilfe. Wie mehrere Post-Vac-Betroffene berichten, hätten Ansprechpersonen der Hotline keine Unterstützung geben können, sondern selbst um Informationen gebeten, etwa um eine Liste mit behandelnden Ärzten oder Therapieangeboten. Die Hotline sei in der derzeitigen Form eine "Nebelkerze" und "sinnfrei", erklärte Christian Pülz, selbst Impfgeschädigter und als Rechtsanwalt Vertreter anderer Betroffener.