Corona-Regeln

vor 45 Min.

Schülerinnen und Schüler in der Pandemie: "Finde die Regelungen fast zu lasch"

Die Maske bleibt auf, weiterhin muss regelmäßig getestet werden: Die Corona-Regeln an den Schulen bleiben streng.

Plus Während bald die Clubs wieder öffnen, gilt im Unterricht noch Maskenpflicht. Sollte auch an den Schulen gelockert werden? So blicken Schülerinnen und Schüler auf die aktuelle Lage.

Von Jonathan Lindenmaier

Deutschland steuert auf ein Leben ohne größere Einschränkungen zu. Clubs sollen öffnen, die Maskenpflicht weitgehend fallen, selbst Festivals werden im Sommer wohl stattfinden. Nur ein Ort bleibt von den Lockerungen ausgeschlossen: die Schule. Im Unterricht gilt weiter Maskenpflicht, die Schülerinnen und Schüler müssen sich regelmäßig testen. Ist das gerecht? Und wie klappt der Unterricht im dritten Pandemie-Jahr? Vier Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse der Augsburger Maria-Stern-Realschule erzählen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen