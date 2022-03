Das Corona-Testzentrum zieht um, die Bierzelte für den Osterplärrer kommen

Weil der Platz für den Augsburger Osterplärrer benötigt wird, muss die Das Corona-Testzentrum am Plärrer weichen. Die Stadt bietet alternative Möglichkeiten an.

Wer in Augsburg einen PCR-Test machen möchte, steuert derzeit das Plärrergelände an. Hier stehen seit Mitte Januar ein großes Testzelt für ankommende Autofahrer und ein kleineres Zelt für Fußgänger. Der Umzug auf den Plärrer erfolgte vom Messegelände, weil der Platz an der Messe für andere Veranstaltungen benötigt wurde. Nun muss das Testzentrum wieder weichen, was aber für die Stadt Augsburg keine Überraschung ist. Wegen des anstehenden Augsburger Osterplärrers war absehbar, dass ein weiterer Ortswechsel nötig wird, die neuen Standorte sind nun gefunden.

Das Testzentrum der Stadt Augsburg ist auf dem Plärrergelände. Foto: Silvio Wyszengrad

Der Auszug des Corona-Testzentrums ist voraussichtlich Ende März

Der Osterplärrer startet am Sonntag, 17. April, und dauert bis Sonntag, 1. Mai. Die Schausteller werden in den nächsten Wochen ihre Fahrgeschäfte und Stände aufbauen. Auch wenn es noch keine offizielle Genehmigung gibt, dass auch ein Bierzeltbetrieb wieder möglich sein wird, gehen die beiden Festwirte ins unternehmerische Risiko. Sie errichten frühzeitig ihre Zelte.

Die Festzelte kommen, die Testzelte müssen weg. Auf Anfrage unserer Redaktion hat die Stadt Augsburg nun bekannt gegeben, welcher alternative Standort gefunden wurde. Es werde aber voraussichtlich kein eigenes neues Testzentrum geben, informiert Sprecherin Elisabeth Rosenkranz. Die Stadt nutzt stattdessen Flächen, die bereits jetzt als Teststationen zur Verfügung stehen, beide sind bekannt. Eine Teststation ist in der Maximilianstraße, die zweite größere Teststation ist im Technology Campus, besser bekannt als ehemaliges Fujitsu-Gelände in Haunstetten. Hier ist auch das Impfzentrum. Auf einer bislang kleineren Fläche werden auch bereits jetzt PCR-Tests gemacht. Dieses Angebot im Impfzentrum könne ausgebaut werden, sagt Elisabeth Rosenkranz. Bei der Zahl der möglichen PCR-Tests werde sich nichts ändern. Derzeit sind es 1500 täglich. Diese Zahl werde beibehalten und sich auf die zwei alternativen Standorte verteilen, so die Sprecherin der Stadt.

71 Betriebe sind für den Augsburger Osterplärrer 2022 zugelassen

Unterdessen laufen die Vorbereitungen für den Osterplärrer. Für Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle steht fest, dass der Veranstaltung nichts im Weg steht: "Der Frühjahrsplärrer wird dieses Jahr im geplanten Zeitraum stattfinden." In welcher Form er durchgeführt werde, könne derzeit nicht endgültig gesagt werden. Zurzeit sind 71 Betriebe für den Frühjahrs-Plärrer zugelassen.

Lesen Sie dazu auch