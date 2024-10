Aus dem Chaos zum Erfolg: Das Cricket-Team der DJK Göggingen steigt in die Bundesliga auf

Vielleicht war der Aufstieg in die Bundesliga auch eine späte Belohnung für das Cricket-Team der DJK Göggingen. Eine Belohnung für viel Ärger und Unannehmlichkeiten. Zumindest will die ehemalige Vorsitzende der DJK, Brigitte Zimmer, die chaotischen Zeiten der Gründung im Jahr 2016 gar nicht erst schönreden. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise erreichte sie die Anfrage vom Sport- und Bäderamt. „Da sind viele Leute dabei, die würden gerne Cricket spielen. Die würden wir euch gerne vorbeischicken, wurde uns am Telefon gesagt. So nach dem Motto, ihr schafft das schon“, erinnert sich Zimmer. Sie gibt ehrlich zu: „Im Prinzip waren wir völlig überfordert. Da kamen 120 Leute.“

