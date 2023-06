CSD 2023 in Augsburg: Alle Infos auf einen Blick

Am Samstag, 17. Juni 2023, findet der CSD Augsburg statt. Hier gibt einen Überblick über Datum und Uhrzeit, die Pride Week und das Programm.

Gegen Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit, für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung: Dafür setzt sich der Verein CSD Augsburg ein. Um die queere Gemeinschaft in Augsburg sichtbarer zu machen, findet auch 2023 wieder ein Christopher Street Day in Augsburg statt. Hier gibt es alle Informationen auf einen Blick – zum Rahmenprogramm und der Pride Week, zum Umzug und zum Straßenfest des Augsburger CSD 2023.

CSD Augsburg 2023: Datum und Uhrzeit

Der CSD Augsburg findet am Samstag, 17. Juni 2023, statt. Das Rahmenprogramm, die "Pride Week", startete bereits am Freitag, 9. Juni, und endet einen Tag nach dem CSD, am Sonntag, 18. Juni 2023.

Programm des Christopher Street Day 2023 in Augsburg

Der CSD in Augsburg beginnt am Samstagmittag mit der CSD-Parade. Los geht es um 12 Uhr am Königsplatz. Begleitet wird das ganze von einem Truck mit Live-Musik inklusive DJ. Die Route führt über den Königsplatz, hinunter zu St. Ulrich, vorbei an der City Galerie, entlang am Jakoberwall und Jakobertor, über den Leonhardsberg und endet schließlich am Rathausplatz.

Ab 16 Uhr startet das Straßenfest auf dem Rathausplatz mit Infoständen. Parallel gibt es ein Bühnenprogramm: Geplant sind eine Kundgebung und Redebeiträge, Drag-Shows sowie ein Konzert der Rapperin Schwester Ebra. Sowohl die Parade als auch die Veranstaltung am Rathausplatz sind kostenlos.

Um 22 Uhr beginnt das Abendprogramm: Im City Club gibt es einen "CSD Rave", in der Rockfabrik "Lovepop CSD Edition". Tickets gibt es über den City Club und für die Party in der Rofa über Lovepop.info. Das vollständige Programmheft findet sich auf der Website des CSD Augsburg.

Hier das Programm für den CSD am 17. Juni 2023 im Überblick:

12 Uhr: CSD-Parade durch die Augsburger Innenstadt

16 Uhr bis 22 Uhr: Bühnenprogramm und Straßenfest auf dem Rathausplatz

19.30 Uhr: Gottesdienst mit queeren Christinnen und Christen in der Moritzkirche

22 Uhr: "CSD Rave" im City Club und "Lovepop CSD Edition" in der Rockfabrik

Pride Week zum CSD 2023 in Augsburg

Das Rahmenprogramm des Christopher Street 2023 in Augsburg sieht wie folgt aus: