Dampfsauna im Alten Stadtbad hat wieder geöffnet – nächste Teil-Schließung steht aber bevor

Die Dampfsauna im Alten Stadtbad ist wieder in Betrieb. Wie die Stadt Augsburg mitteilt, wurde am Montag ein neuer Dampferzeuger eingebaut – ein Defekt an der bisherigen Anlage hatte die Schließung seit Ende September verursacht. Besucherinnen und Besucher können die Dampfsauna ab sofort wieder nutzen.

Altes Stadtbad: Dampfsauna wieder geöffnet, große Halle schließt vorübergehend

Unterdessen kommt es demnächst in einem anderen Bereich des Alten Stadtbads vorübergehend zu Einschränkungen. Nach Auskunft der Stadt wird in der großen Halle – ehemals „Männerhalle“ – ein Stahlträger im Deckenbereich eingebaut. Die große Halle bleibe deshalb während der bevorstehenden Herbstferien geschlossen, während der Bauarbeiten könnten zudem die Außenbereiche der Sauna nicht genutzt werden. Von 4. bis 7. November gebe es deshalb für die Sauna erneut einen vergünstigten Eintritt, bei dem der Schwimmbadtarif nicht berechnet werde.

Neue Öffnungszeiten im Alten Stadtbad in Augsburg

Nach Auskunft der Stadt gelten während der Herbstferien im Alten Stadtbad geänderte Öffnungszeiten. Am Samstag, 1. November (Allerheiligen), sowie Sonntag, 2. November, sind das Bad und die Sauna von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Montag, 3. November, bleibt das Alte Stadtbad geschlossen. Von Dienstag, 4. November, bis Freitag, 7. November, sind die gemischte Sauna bzw. Damensauna sowie die kleine Halle (ehem. Frauenhalle) zum Baden geöffnet. Der öffentliche Badebetrieb wird nach Ankündigung der Stadt in die kleine Halle verlegt, da diese während der Ferien nicht von Schulen genutzt wird. (kmax)