Darüber spricht Augsburg Stirbt die Augsburger Innenstadt aus? Die hitzige Debatte im Video

Manch einer sieht die Innenstadt in Gefahr – andere glauben an ihre Zukunft. Das zeigt sich in unserem neuen Live-Format „Darüber spricht Augsburg“. Im Video sehen Sie, wie erhitzt die Gemüter der Bürger sind – und was sie sich wünschen.