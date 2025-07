Ministerium gibt häufigste Vornamen von Bürgergeldempfängern bekannt: Michael und Andreas liegen vorn

Das Bundesarbeitsministerium hat die 14 häufigsten Vornamen von Bürgergeldempfängern bekannt gegeben. Die Anfrage nach diesen Namen hatte der Augsburger AfD-Abgeordnete Raimond Scheirich gestellt. Die schriftliche Antwort der neuen parlamentarischen Staatssekretärin Katja Mast (SPD) für die „Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung“, die unserer Redaktion vorliegt, dürfte anders ausfallen, als der AfD-Abgeordnete es erwartet hatte. Auf den vorderen vier Plätzen liegen männliche deutsche Vornamen. Auf weiteren Plätzen rangieren Vornamen, die auf einen Migrationshintergrund hindeuten. Scheirich will sich mit der Antwort nicht zufriedengeben, er vermutet „Taschenspielertricks“.

Bürgergeldempfänger: Andreas und Michael sind häufigste Vornamen

Wie berichtet, stellte Scheirich folgende Anfrage: „Was sind die 14 häufigsten Vornamen von Leistungsempfängern des Bürgergeldes gemäß § 19 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, und wie viele Personen entfielen jeweils auf diese Vornamen zum Stichtag 31. Dezember 2024?“

Icon Vergrößern Der Augsburger AfD-Bundestagsabgeordnete Raimond Scheirich fragte die Vornamen von Bürgergeldempfängern an. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der Augsburger AfD-Bundestagsabgeordnete Raimond Scheirich fragte die Vornamen von Bürgergeldempfängern an. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivbild)

Wie das Arbeitsministerium nun mit Stichtag Juni 2025 mitteilt, heißen 19.200 der Bürgergeldbezieher Michael. Auf Platz zwei folgen Andreas (16.200), Platz drei Thomas (15.700) und auf dem vierten Platz Daniel (14.800). Es folgen die Vornamen Olena (14.400) und Alexander (13.800). Anschließend kommen die Namen, auf die Scheirich in seiner Anfrage abgezielt haben dürfte. Demnach gibt es 13.700 „Personen in Bürgergeldbezug“ mit dem Vornamen Ahmad und 13.500 Personen mit dem Vornamen Ali. Weitere Vornamen auf der Liste sind Christian, Mohammad, Anna, Oleksandr, Tetiana und Iryna. All die genannten Namen werden mindestens 10.000 Mal aufgeführt.

Augsburger AfD-Bundestagsabgeordneter hat eine weitere Anfrage gestellt

Dass das Bundesarbeitsministerium die Vornamen herausgibt, ist durchaus überraschend. Auch für Scheirich, wie er unserer Redaktion mitteilt. Zuletzt wurden ähnliche Anfragen, beispielsweise vom Berliner Senat, abgewiesen. Ein AfD-Abgeordneter wollte dort die 20 häufigsten Vornamen von Verdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit zu Messer-Delikten im Jahr 2023 wissen. Der Senat lehnte ab. Daraufhin erklärte jedoch der Berliner Verfassungsgerichtshof, dass diese Ablehnung unrechtmäßig gewesen sei.

Scheirich will sich mit den Antworten nicht zufriedengeben. Er vermutet, so sagt er unserer Redaktion, dass bei den Vornamen getrickst worden sein könnte. Unter den genannten ausländischen Namen gäbe es oftmals nur minimale Abweichungen, die sich nicht in den nun genannten wiederfinden dürften, argumentiert er. „Unter den Vornamen Ahmad wurden beispielsweise nicht die Vornamen derjenigen zusammengefasst, die Ahmed heißen.“ Deshalb habe er am Montag eine erneute Anfrage an das Bundesarbeitsministerium von Bärbel Bas (SPD) geschickt. Bisher habe er keine Antwort darauf erhalten, so Scheirich.