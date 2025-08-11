Das Augsburger Lokal Joe Peña‘s zieht um und bekommt einen neuen Namen

Das Joe Peña‘s ist Augsburgs ältestes mexikanisches Restaurant. Seit rund 30 Jahren bietet es seine Küche an. Weil in der Müllerstraße, wo das Restaurant bislang saß, Luxuswohnungen gebaut werden, musste das Joe Peña‘s nun aber weichen. Jetzt gibt es Neuigkeiten: Das Restaurant zieht um und gibt sich einen neuen Namen.

Das Joe Peña‘s nennt sich künftig Joe La Perla und wird auf dem Schlachthofquartier zu Hause sein. Wo genau, das will Gastronom, Marco Zaretti, noch nicht verraten. Nur so viel: „Mit dem Umzug schreiben wir ein neues Kapitel der Joe‘s-Geschichte in Augsburg.“ Weil das Angebot an die neue Location angepasst werde, würde das Restaurant einen neuen Namen bekommen. „Die Müllerstraße bleibt in unserer Erinnerung wie auch in den Erinnerungen unserer Gäste ein Unikat, und jeder Versuch einer Kopie wäre dazu verdammt im Vergleich gegen die Nostalgie zu verlieren“, begründet Zaretti die Neuausrichtung.

Einen genauen Öffnungstermin gibt es bisher nicht. Verlaufe der Umzug nach Plan, könnte es zwischen Mitte September und Anfang Oktober so weit sein.