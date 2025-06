Ausflugslokal Bootshaus am Kuhsee in Augsburg eröffnet am 26. Juni

Der Eröffnungstermin für das neue Ausflugslokal am Kuhsee in Augsburg steht fest: Das Bootshaus startet am Donnerstag, 26. Juni, um 17 Uhr. Diesen Termin nennt auf Anfrage Stefan „Bob“ Meitinger. Das Unternehmen Bob‘s betreibt das Lokal, das in den zurückliegenden Monaten umgebaut wurde. Ein Betrag im sechsstelligen Bereich wurde investiert. Die Eigentümerin und das Unternehmen Bob‘s teilen sich die Kosten.

Das Bootshaus in Augsburg folgt auf die frühere Seelounge

Das Bootshaus folgt auf die ehemalige Seelounge. „Wir werden den Charakter der Ausflugsgastronomie mit neuer Energie beleben“, kündigte Chris Ress, Geschäftsführer bei Bob‘s, bereits an. Man möchte für Geburtstagsfeiern und Hochzeiten als Veranstaltungsort punkten. Neben den Innenräumen gibt es eine große Terrasse.

Vorübergehende Außenbewirtung wurde eingestellt

Zuletzt gab es Querelen rund um das Bootshaus. Die Außenbewirtung wurde nach kurzer Zeit eingestellt. Ein Container, der als Verkaufsstation gedacht war, wurde von der Stadt nicht genehmigt. Ein improvisierter Ausschank wurde eingestellt.