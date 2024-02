Feierabend – für die Mama: Was steckt hinter dem Phänomen der Partys für Mütter?

Die Partys heißen "Mama geht tanzen", "Mums night out" oder "Mom-Club". Sie alle richten sich an Mütter. Zwei Veranstalterinnen erzählen, was die Feiern besonders macht.

Die Partyszene hat eine neue Zielgruppe entdeckt: Mamas. In vielen größeren Städten entstehen derzeit Partys, die sich eigens an Mütter richten – so auch im Augsburg. Die Feiern heißen: "Mama geht tanzen", "Mums night out", "Mom-Club" oder "Mama-Disco". Spielten Eltern noch vor ein paar Jahren kaum eine Rolle in der Feierwelt, kommen jetzt immer mehr solcher Veranstaltungen auf. Was steckt hinter dem Phänomen? Eine Frage für zwei Frauen, die genau solche Partys in Augsburg organisieren.

"Mama geht tanzen" findet am 24. Februar in der Kantine Augsburg statt

Die Erste ist Sophia Kubitz. Sie wohnt in München und bringt die Reihe "Mama geht tanzen" in die Kantine, eine Disco in Augsburg. Gegründet wurde "Mama geht tanzen" von zwei Müttern aus Wuppertal. Inzwischen hat sich daraus ein Franchise entwickelt, und die Partys werden in den vielen deutschen Städten gefeiert; am Samstag, 24. Februar, zum ersten Mal in Augsburg. Das Besondere an allen Veranstaltungen: Die Mama-Partys beginnen – zumindest aus der Sicht der üblichen Clubbesucher – früh. "Mama geht tanzen" startet etwa um 20 Uhr und ist um 23 Uhr wieder vorbei.

Dass drei Stunden zu kurz seien für eine Party, findet Kubitz nicht. Im Gegenteil. Sie sagt, die Zeiten seinen ideal für alle Mütter, die eventuell eine unruhige Nacht oder einen frühen Start am nächsten Morgen vor sich haben. Von den Partys in München berichtet sie: "Was ich wirklich jedes Mal wieder toll finde: Die Tanzfläche ist ab 20 Uhr voll. Da spürt man richtig, dass alle zum Tanzen gekommen sind. Darum geht es, ums Tanzen und Spaßhaben." Und noch etwas anderes erzählt Kubitz, das die Feiern von normalen Clubabenden unterscheidet: Weil die Party sich vor allem an Mütter richten, ist das Publikum fast ausschließlich weiblich. "Natürlich ist auch der ein oder andere Papa dabei, aber zu mindestens 90 Prozent sind Frauen da." So entstehe eine ganz andere Atmosphäre als normalerweise beim Weggehen, sagt Kubitz.

Im Augsburger Barfly heißt es am 8. März wieder "Mums night out"

Diese andere Stimmung kennt auch Cat Ruskowski. Sie lebt in Augsburg und legt seit sechs Jahren unter dem Namen DJ Catchee auf. Vor gut einem Jahr ist sie selbst Mama geworden – und hat vor gut einem halben Jahr zusammen mit ihrem Partner Matze Schweigert die "Mums night out" ins Leben gerufen. Die Reihe startete zunächst im Allgäu, kam dann ins Barfly nach Augsburg. Dort wird sie das nächste Mal am 8. März stattfinden. Ruskowski sagt: "Die Stimmung ist wirklich völlig anders, als das, was ich sonst erlebt habe. Das sagen auch die Clubbetreiber nach jeder Feier." Die "Mums night out" unterscheidet sich etwas von "Mama geht tanzen". Zum einen geht der Party-abend länger. Auch er beginnt um 20 Uhr, endet aber um 2 Uhr, zum anderen möchte die Gastgeberin nicht nur Mütter, sondern auch ein queeres Publikum ansprechen. Ruskowski hat sich für ihre Feier noch weitere Besonderheiten einfallen lassen: Zum einen können die Gäste sich dort schminken lassen, zum anderen treten an den Abenden drei Augsburger Dragqueens auf.

Aber warum überhaupt Partys für Mütter anbieten? Niklas Schäufele, der bei der Kantine für die Veranstaltungen zuständig ist und "Mama geht tanzen" nach Augsburg gebracht hat, sagt dazu: "Auch wir Clubs müssen uns überlegen, was wir Neues machen können." Die Erfinderin der "Mums night out", Cat Ruskowski, hat eine andere Antwort: "Weil tanzen und feiern gehen Spaß machen – und Selbstfürsorge sind." Nach der Geburt eines Kindes müssten Mütter sich oft erst einmal wiederfinden, neu finden. Solche Partys könnten dabei helfen. "Weil sie einen Raum fast nur für Mütter bieten, wo jede deinen Alltag kennt, so fühlt wie du selbst." Das ist für sie auch ein Grund, warum derzeit mehrere ähnliche Partys entstehen: "Mütter und Frauen werden endlich sichtbarer und nehmen sich ihren Platz." Wenn also Clubs sie als Zielgruppe erkennen, sei das grundsätzlich gut – solange sie es ernst meinen.

