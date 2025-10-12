In der Hessingstiftung in Augsburg eröffnet bald das Bistro-Café Friedrich

Göggingen bekommt ein neues kulinarisches Highlight. Auf dem Gelände der Hessing Stiftung eröffnet Mitte Oktober das Café und Bistro Friedrich. In der hessingeigenen Gastronomie wird es französische Küche auf bodenständigem Niveau geben, verspricht Hessingdirektor Roland Kottke. Das Restaurant ist den ganzen Tag geöffnet und steht neben Patienten, Angehörigen und Personal auch für Gäste offen. Am Abend sogar mit kostenlosen Parkplätzen.

Viele Jahre lang war das Hessing-Park-Café ein wichtiger Anlaufpunkt für die Gögginger. Das von Marion und Ulrich Wagner betriebene Café hatte ein traditionelles Konditorei-Angebot und war im Stadtteil beliebt. Ende 2023 gab die Familie das Café aus Altersgründen auf. Die Hessing-Stiftung entschied sich, das Lokal künftig selbst zu betreiben und machte sich an die umfangreiche Sanierung der Räume, so Roland Kottke. Über eine Millionen Euro hat Hessing in das Projekt gesteckt, das in die Jahre gekommene Gebäude wurde komplett entkernt und mit neuer Technik ausgestattet. Im Friedrich gibt es jetzt eine Profi-Küche, in der künftig die Speisen für die Gäste zubereitet werden sollen.

Das Friedrich soll ein neuer Treffpunkt für Göggingen werden

Große, helle Fenster werfen viel Licht auf die im französischen Stil gehaltene Inneneinrichtung. Die Fenster können im Sommer aufgeschoben werden, um das Bistro zum Außenbereich hin zu öffnen. Kleine Tische in hellem Holz ermöglichen eine flexible Anordnung, sodass auch größere Gruppen zusammen Platz finden, wie Kottke erläutert. Im Außenbereich sitzt man mit Blick auf den Hessingpark. Bei der Neugestaltung habe man bewusst den attraktiven Park einbezogen - das Friedrich sei der neue Treffpunkt für Göggingen, mitten im Hessingpark, so der Direktor. „Das Bistro ist ein Entree in den Park“, sagt er.

Die Servicemitarbeiter Stjarna Frisch und Adrian Juric bereiten Karteikarten mit den Drinks vor, die sie künftig im Friedrich ausschenken werden. Foto: Anna Kondratenko

30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Friedrich - 80 Prozent davon Vollzeitkräfte, wie Kottke betont. Schon einen Monat vor Eröffnung begann für das Personal die Arbeit - es mussten Speisekarten geschrieben und viele Kleinigkeiten vorbereitet werden. Die Gastronomie in Göggingen kommt damit ein weiteres Mal in Bewegung.

„Wir haben uns entschieden, das Friedrich selbst zu betreiben, weil wir auf diese Weise eigene Akzente setzen können“, erklärt Kottke. Als Nebenbetrieb der Klinik sei es darum gegangen, eine Gastronomie gleichermaßen für Patienten und Besucher zu schaffen. So hat das Friedrich von 7 Uhr bis 22 Uhr durchgehend geöffnet, es gibt ein Frühstücks-, ein Mittags- und ein Abendangebot. Als gemeinnützige Stiftung könne Hessing anders rechnen, als das einem Gastronomen möglich wäre, der davon leben muss, so der Direktor. „Wir möchten, dass die Menschen kommen und bieten hochwertige Speisen im unteren Preissegment an“, erklärt er. Der Hessingparkplatz ist für Gäste abends kostenlos zu benutzen.

Französische Küche gibt es in Göggingen noch nicht

Man habe sich bewusst für französische Küche entschieden, weil diese in Göggingen und auch im Stadtgebiet kaum zu finden sei, so Kottke. Inspiriert von den Brasserien und Straßencafés Frankreichs, werde hier der Alltag entschleunigt. „Französische Basisküche“ nennt Kottke, was man auf der Speisekarte des Bistrots findet. Es gibt Quiche Lorraine, Zwiebelsuppe, Croque Madame, Ratatouille oder auch ein Entrecote. Morgens wird ein französisches Frühstück angeboten, mittags täglich wechselnde Quiches und am Abend eine breite Auswahl an Flammkuchen, Burger und Sandwiches sowie Fleisch und vegetarische Gerichte.