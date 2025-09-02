Das Rote Kreuz nutzt einen Leerstand in Augsburg für eine innovative Idee

BRK steht für Bayerisches Rotes Kreuz. „Wir retten Menschen, helfen in Notlagen, bieten Menschen eine Gemeinschaft, stehen den Armen und Bedürftigen bei und wachen über das humanitäre Völkerrecht - in Bayern, Deutschland und in der ganzen Welt“, heißt es auf der eigenen Internetseite. In Augsburg geht das BRK neue Wege. Es gab im Stadtgebiet bereits vier Second-Hand-Lädle. Nicht mehr benötigte Kleidung wird günstig verkauft. Das Geschäftsmodell wird nun erweitert. Ein Leerstand in der Innenstadt wird für „eine nachhaltige Vision“ genutzt. Re:Dress heißt der Laden, neu anziehen lautet die Übersetzung.

Der Laden liegt am Obstmarkt. Direkte Nachbarn sind die Buchhandlung von Kurt Idrizovic sowie das Kaffeehaus und Kino Thalia von Franz Fischer. Am Montagabend fand die feierliche Eröffnung des BRK-Ladens statt. Es handelt sich nach Auskunft der Verantwortlichen um ein nachhaltiges Modeprojekt mit sozialem Mehrwert.

Der neue Laden vom BRK liegt in der Innenstadt Augsburgs

Das Geschäft richtet sich an ein breites Publikum, so das BRK. Hinter jedem Kleidungsstück stecke mehr. Jeder Einkauf unterstütze direkt die sozialen Projekte und ehrenamtlichen Angebote des BRK Augsburg-Stadt. Neben nachhaltiger Kleidung und Accessoires erwartet die Besucher ein modernes Ladenkonzept in der Innenstadt.

Im Stadtgebiet gibt es fünf Läden vom BRK Augsburg-Stadt

Der Laden Re:Dress ist das fünfte Second-Hand-Geschäft beim BRK Augsburg-Stadt. Weitere Standorte sind in Hochzoll, Pfersee, Lechhausen und Oberhausen. In Lechhausen wurde vor einiger Zeit der neue Standort in der Neuburger Straße bezogen. Der Laden liegt unweit vom Schlössle. Auch in Hochzoll gab es im Vorjahr einen Neustart. Der Laden ist am Zwölf-Apostel-Platz. Die Läden werden „mit großem Engagement“ von Ehrenamtlichen betrieben, so das BRK weiter.

Info Der BRK-Laden am Obstmarkt ist montags bis samstags von 12 bis 17 Uhr geöffnet.