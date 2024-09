„Männer und Frauen sind gleich schmutzig“: Was eine Klofrau beim Plärrer erlebt

Am späten Samstagabend wummert auf dem Plärrer die Musik. „Ohne dich schlaf‘ ich heut Nacht nicht ein“ dröhnt es aus dem dampfenden Binswanger-Festzelt. Am Seitenausgang liegt einer, der offenbar zu viel Bier getrunken hat. Er schläft allein. Ans Zelt gelehnt, knutschen zwei Jugendliche. Rundherum stehen Gruppen junger Erwachsener. Sie lachen, rauchen, haben eine gute Zeit. Die einen erholen sich kurz von der Tanzerei, für andere endet der Abend im Vollsuff. Alles spielt sich auf wenigen Metern ab, im Bereich zwischen Festzelt und Toiletten. Özgenur Akar hat sich an den Anblick gewöhnt. Die 25-Jährige arbeitet für zwei Wochen als Reinigungskraft – und erlebt dabei kuriose Geschichten.

