„Clubs kämpfen ums Überleben, Festivals stehen unter Druck“

Herzlichen Glückwunsch zum Pop-Preis Roy. Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung, die Sie für auto.matic.open in der Kategorie „laut“ erhalten haben?

STEFAN SIEBER: Vielen Dank! Zunächst möchte ich sagen, dass ich den Preis gemeinsam mit meinem langjährigen Weggefährten Tobias Schmid erhalten habe. Wir kennen uns seit unserer Kindheit und machen seit über 25 Jahren zusammen auto.matic.music. Das bedeutet uns sehr viel. Natürlich freut man sich über eine Auszeichnung. Schon 2018 haben wir den Roy fürs Lebenswerk bekommen, und es ist schön, dass es danach weiterging. Beim jetzigen Roy war zuerst die Freude, doch dann wurde ich auch nachdenklich. Ich habe mich gefragt, was die Auszeichnung von uns über die aktuelle Lage in Augsburg aussagt und was die Botschaft dahinter ist?

Wie meinen Sie das?

SIEBER: Alles, wofür auto.matic steht, ist im Moment in einer schwierigen Situation. Die Clubkultur, aus der wir kommen, hat große Probleme. Clubs kämpfen ums Überleben, Festivals stehen ebenfalls unter Druck. Insofern finde ich persönlich, dass andere diesen Preis vielleicht noch mehr verdient hätten. An einem Wochenende im Jahr laut zu sein, ist nicht ganz so schwer. An 365 Tagen oder an 52 Wochenenden im Jahr laut zu bleiben, ist eine enorme Leistung.

Das Festival feiert in diesem Jahr sein 15. Jubiläum. Wie und wo fand das erste Festival statt?

SIEBER: Ab 2009 kamen diese Tages-Open-Air-Raves in Mode. Wir waren damals in Dresden, Hamburg und Berlin eingeladen und dachten: Das müssen wir bei uns zu Hause in Augsburg auch machen. Nach einer Clubnacht im Kesselhaus standen wir morgens bei aufgehender Sonne auf dem Parkplatz davor und wussten sofort: Genau hier machen wir es. 2010 fand das Festival dann zum ersten Mal statt. Der Rest ist Geschichte.

Was hat sich in all den Jahren bei den Open verändert?

SIEBER: Grundsätzlich sind wir einer Sache immer treu geblieben. Es ging uns von Anfang an um gute Musik, um Musik, die wir selbst lieben, und darum, gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Gleichzeitig war es uns wichtig, nicht stehenzubleiben. Deshalb spielte Weiterentwicklung für uns immer eine große Rolle, auch indem wir bewusst neue, junge Leute wie David Kochs, Raphael Schön oder Sedef Adasi mit ins Boot geholt haben. Für uns war das sehr wertvoll, weil es neue Impulse brachte. Und für sie war es vielleicht ein kleiner Startschuss in ihre weiteren Karrieren. Am Ende war das wahrscheinlich eine echte Win-win-Situation.

Stefan Sieber (links) und Tobias Schmid veranstalten die auto.matic.open seit 2010. Foto: Dominik Kneissl

Die Besucher freuen sich auf die Platzgestaltung. Wer hat die Ideen dafür?

SIEBER: Unsere Grafikerin Mara entwickelt jedes Jahr ein tolles neues Design für die Open. Das ist die Grundlage, der Rest entsteht gemeinsam im Team. Das Konzept kommt von unserem langjährigen Freund und Wegbegleiter Markus Puhlmann, der mittlerweile jedes Jahr extra aus Leipzig anreist. Er kennt die Örtlichkeiten genau, weiß, wie man das Gelände gut in Szene setzt und welche Licht- oder Videoinstallationen wir brauchen.

Clubs schließen, bei vielen Tourneen und auch Festivals stottert der Kartenverkauf. Was ist schwieriger an dem Geschäft geworden?

SIEBER: Es hat sich viel verändert. Der Markt ist heute viel größer und alles ist jederzeit verfügbar. Das wirkt sich natürlich auf das Verhalten der jungen Menschen aus, die in der Pandemie auch andere Prioritäten entwickelt haben. Gleichzeitig sind die Kosten gestiegen. Durch die sozialen Medien sind die Menschen heute viel besser informiert und weniger leicht zu überraschen. Die Erwartungen sind deutlich höher geworden, und die Folgen der Pandemie sind weiterhin spürbar. Alles muss perfekt und hochglanzmäßig sein, sonst wird schnell weitergeswiped. Heute muss man nicht mehr persönlich auf einem Konzert gewesen sein, um mitreden zu können, denn man kann sich alles auch über die sozialen Netzwerke anschauen.

Elektronische Musik ist nie aus der Mode gekommen. Was fasziniert Sie nach so vielen Jahren noch daran?

SIEBER: Elektronische Musik ist nach Rap eine der größten popkulturellen Bewegungen der letzten Jahrzehnte. Und das weltweit. Genau das macht sie so spannend. Sie bringt unglaublich viele Einflüsse und Möglichkeiten mit, bleibt dabei aber immer auf ein paar einfache Grundzutaten reduziert. Neulich habe ich mir wieder die alten Kraftwerk-Alben aus den Siebzigern angehört. Die klingen, als wären sie erst gestern entstanden. Und das Schöne ist: Elektronische Musik verbindet Generationen. Diejenigen, die in den Neunzigern dabei waren, finden sie immer noch gut. Und die Jüngeren entdecken sie gerade für sich.

Worauf freuen Sie sich selber am meisten?

SIEBER: Auf die vielen lieben Freundinnen und Freunde, die auch von weit her in die alte Heimat zu den Open anreisen. Das ist ein tolles Gefühl.

Stefan Sieber, 49, und Tobias Schmid, 52, haben 2001 die Veranstaltungsreihe auto.matic gegründet und bis 2019 regelmäßig gemeinsam aufgelegt. auto.matic.open fand 2010 erstmals statt.