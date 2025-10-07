Das frühere „Geisterhaus“ ist verschwunden – aber es ist ein Projekt mit Makeln

Das „Geisterhaus“ am Schmiedberg war ein Ärgernis, ja eine Zumutung für Passanten, Anwohner und ortsansässige Händler gleichermaßen. Man muss anerkennen, dass die Köse Group aus Hamburg ein Risiko eingegangen ist, aus der Bauruine etwas zu gestalten, und das in schwierigen Zeiten für die Branche. Das immer noch nicht ganz fertige, aber seit Längerem bewohnbare Objekt sorgt dafür, dass ein Schandfleck nicht mehr existiert. Das „Leonsheart“, wie der Eigentümer die Immobilie nennt, muss und wird indes nicht jedem gefallen; es ist gewiss auch kein Paradebeispiel dafür, wie die Wohnungsnot in Augsburg bekämpft werden kann.
Kommentar
