Das frühere „Geisterhaus" in Augsburg ist verschwunden – aber es ist ein Projekt mit Makeln

Kommentar

Das frühere „Geisterhaus“ ist verschwunden – aber es ist ein Projekt mit Makeln

Der Eigentümer ist mit dem Kauf und der Sanierung der Immobilie am Schmiedberg in Augsburg ein Risiko eingegangen. Das Resultat ist eine deutliche Verbesserung – mit Einschränkungen.
Jan Kandzora
Von Jan Kandzora
    • |
    • |
    • |
    Das frühere „Geisterhaus“ am Schmiedberg in Augsburg ist inzwischen saniert worden; die Immobilie wird vom jetzigen Eigentümer als „Leonsheart“ bezeichnet.
    Das frühere „Geisterhaus“ am Schmiedberg in Augsburg ist inzwischen saniert worden; die Immobilie wird vom jetzigen Eigentümer als „Leonsheart“ bezeichnet. Foto: Marcus Merk

    Das „Geisterhaus“ am Schmiedberg war ein Ärgernis, ja eine Zumutung für Passanten, Anwohner und ortsansässige Händler gleichermaßen. Man muss anerkennen, dass die Köse Group aus Hamburg ein Risiko eingegangen ist, aus der Bauruine etwas zu gestalten, und das in schwierigen Zeiten für die Branche. Das immer noch nicht ganz fertige, aber seit Längerem bewohnbare Objekt sorgt dafür, dass ein Schandfleck nicht mehr existiert. Das „Leonsheart“, wie der Eigentümer die Immobilie nennt, muss und wird indes nicht jedem gefallen; es ist gewiss auch kein Paradebeispiel dafür, wie die Wohnungsnot in Augsburg bekämpft werden kann.

