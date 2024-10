Das Geld fürs Haunstetter Feuerwehrhaus ist bereits im Haushalt vorhanden

Im Artikel über die Radtour von Baureferent Steffen Kercher durch Haunstetten am 2. Oktober in Stadt und Region berichteten wir, dass die Mittel für das neue Feuerwehrhaus in Haunstetten noch nicht im Haushalt eingestellt sind. Dazu sagt der Baureferent, die Mittel seien bereits im Haushalt 2024 eingestellt worden - in den Doppelhaushalt 2025/2026 müssten sie nur noch übertragen werden. Einem Baubeginn 2025/2026 stehe also nichts im Wege.

