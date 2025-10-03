Wann öffnet das Hallenbad in Haunstetten wieder?

Es ist eine Frage, die nicht nur die Menschen im Augsburger Stadtteil Haunstetten umtreibt: Wie lange ruht der Betrieb im Hallenbad noch? Mitte September wurde das Bad kurzfristig geschlossen, weil der Sprungturm marode ist. Der Turm wird derzeit abgebaut. Auf Anfrage legt sich das städtische Bäderamt nicht fest, wie lange diese Arbeiten dauern. Auch zur Kostenfrage wisse man noch nichts Konkretes. Ebenfalls ungewiss ist, wann die defekte Dampfsauna im Alten Stadtbad repariert sein wird. In dieser Einrichtung läuft der Betrieb davon abgesehen aber weiter. Aufgrund des Ausfalls der Dampfsauna wurde der Eintrittspreis reduziert. Das Plärrerbad, das ebenfalls verspätet in die Hallenbadsaison startete, hat mittlerweile teilweise geöffnet.

Im Plärrerbad läuft der Interimsbetrieb

Das Plärrerbad ist für Schulen und Vereine vorgehalten. „Seit Montag läuft der Interimsbetrieb“, so das Bäderamt. Vereine könnten das Bad in den Abendstunden nutzen, mit Ausnahme des Nichtschwimmerbeckens. Der verspätete Saisonstart war damit begründet, dass Bauarbeiten nicht planmäßig abgeschlossen wurden. Die Verlegung des Estrichs sei erfolgt. Noch sei Geduld gefordert, heißt es: „Das Nichtschwimmerbecken wird ab Ende Oktober wieder nutzbar sein und ab diesem Zeitpunkt somit das gesamte Bad.“

Die Schließung des Hallenbads sorgt für politischen Zündstoff

Die kurzfristige Schließung des Hallenbads in Haunstetten löste teils heftige politische Reaktionen aus. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) wurde attackiert, weil aus Sicht der SPD in der Stadtverwaltung wenig funktioniere. Das Bäderamt sorgt derzeit zumindest dafür, dass in anderen Hallenbädern zusätzliche Öffnungszeiten angeboten werden. Zu Haunstetten selbst heißt es auf Anfrage: „Der Rückbau aller Teile des Sprungturms erfolgt derzeit mit Hochdruck. Am Montag erfolgt die letzte große Rückbaumaßnahme – der Rückbau des fünf Meter Sprungturms selbst beginnt.“ Derzeit könne allerdings „kein finaler Fertigstellungstermin benannt werden“.

Dampfsauna im Alten Stadtbad in Augsburg ist kaputt. Foto: Michael Hörmann

Zum Saisonstart fiel im Alten Stadtbad die Dampfsauna aus. Das erst vor zwei Jahren eingebaute Dampferzeugungsgerät war defekt. Man sei mit der beauftragten Firma im Austausch, so die Stadt: „Das Dampferzeugungsgerät wurde von der beauftragten Firma abgeholt, eine Diagnose steht aktuell noch aus.“