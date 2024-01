Augsburg

Vivaldi, Gamemusic oder Indie Rock: Das bietet das Wochenende

Plus Ein Dresscode gilt in der Kantine, beliebte Hits hört man im Parktheater und im Abraxas wird "Tacheles" geredet. Was an diesem Wochenende in Augsburg los ist.

Vivaldi im Goldenen Saal und die Räubertöchter in der Kantine, was will man mehr. Zumal auch der Fasching schon in den Startlöchern steht. Natürlich gibt es genügend Veranstaltungen und Partys zwischen dem 26. und 28. Januar.

Diese Konzerte gibt es am letzten Januarwochenende in Augsburg

Der "Ungarische Tanz" von Brahms steht auf der Programmliste, ebenso "Zigeunerweisen" von Sarasate. Zu hören beim Festkonzert von L'Orchestra I Sedici. Die 16 Musiker laden am Samstag, 19 Uhr, in den Goldenen Saal des Rathauses. Karten an allen an Eventim angeschlossenen Vorverkaufsstellen, weitere Infos bei B. Diebl, Telefon 08171/9190577.

Musik aus Videospielen mit Kultcharakter steht hinter dem Konzert der Augsburger Philharmoniker am Sonntag, 18 Uhr, im Kongress am Park. Es gibt nur noch Restkarten unter www.staatstheater-augsburg.de und einen Live-Stream auf twitch.tv.



In dem Projekt Sandro Roy & Silvia Amberger feat. "Young String Ensemble" lassen junge Musikerinnen und Musiker und der Geiger Roy Elemente von Klassik und Jazz miteinander verschmelzen. Am Samstag, 19 Uhr, im Brechthaus auf dem Rain. Telefonische Anmeldung (unbedingt erforderlich) unter 0821/4540815.

Ein Galakonzert gestalten Studierende am Sonntag, 19 Uhr, im Konzertsaal des Leopold Mozart College of Music in der Grottenau. Die Leitung hat Professor Edvard King. Der Eintritt ist frei.

Das ist von 26. bis 28. Januar auf Augsburgs Bühnen geboten

Am Freitag und Samstag, jeweils 19.30 Uhr, wird im Sensemble-Teheater im Textilviertel die "Räuberleiter" von und mit Rainer von Vielen "aufgebaut". Karten und Infos unter www.sensemble.de.

"Tacheles" heißt das Stück, das am Sonntag, 19.30 Uhr, im Jungen Theater Augsburg in Kooperation mit dem Kulturhaus Abraxas im Abraxas an der Sommestraße aufgeführt wird. Es geht um Prävention in Sachen Antisemitismus. Geeignet ab 14 Jahren.

Musik und Comedy: Am Wochenende ist in Augsburg einiges los

"One 40" und "Ton of Tones" sorgen am Freitag, 20.30 Uhr, für gute Laune im Bombig an der Gubener Straße.

Ein Konzertabend mit Industrial, EBM, Neuer Deutscher Härte und einigen Bands erwartet die Besucher am Freitag, 19.30 Uhr, in der Ballonfabrik, Austraße. Ab 20 Uhr rocken Four Black Lungs, Der Laute Gast, Gory Bananas und Fluchtversuch.

Sie spielen eine hypnotisierende Musik, sagt der Veranstalter. Es geht um "Dirty Sound Magnet", die am Samstag in der SoHo Stage ab 19.30 Uhr an der Ludwigstraße auftreten. Infos unter www.sohostage.de.

Mit Stand Up Comedy will am Sonntag, 19 Uhr, im Spectrum Daminic Jozwiak die Lachmuskeln seiner Zuhörer strapazieren.

"Vor der Ehe wollt ich ewig leben" behauptet am Sonntag, 19.30 Uhr, Stephan Bauer im Parktheater am Klausenberg. Man kann davon ausgehen, dass der Mann inzwischen verheiratet ist, gerne auf Tournee geht und weiß, wovon er spricht. Tickets unter www.parktheater.de.

Eine der "ehrbarsten" Traditionskapellen lädt am Samstag, 21 Uhr, in die Haifischbar an der Spitalgasse. Mit einer Melange aus Country und Rockabilly wollen "Steve Train's Bad Habits" punkten. Anschließend legen die DJs vom Gogo Club auf.

Seit 1977 gibt es das Madhouse an der Schillstraße. Am Samstag, 20 Uhr, gastiert dort Müller mit Indierock. Der Eintritt ist frei.

"Palast abwerfen" wollen die Akteure von Faltsch Wagoni am Samstag, 20 Uhr, in der Kresslesmühle an der Barfüßerstraße. Und am Sonntag präsentiert Moderator und Gaglord Andy Sauerwein in der Mühle die heißesten Newcomer und Comedians. Es sei, so der Veranstalter, der größte Comedy Slam Deutschlands. Start um 20 Uhr. Tickets unter www.kresslesmuehle.de.

Party-Freunde aufgepasst: Hier wird am Wochenende abgetanzt

"Räubertochter" nennt sich die extravagante Party, die am Freitag ab 23 Uhr in der Kantine am Kö über die Bühne geht. Alle Infos, auch über den "vorgeschriebenen Dresscode", unter www.musikkantine.de.

Die besten Hits der letzten Jahre legen Rolf Störmann und Tobi Schmidt ab 20.30 Uhr am Samstag im Parktheater auf. www.parktheater.de.

Willkommen zur Hip-Hop Sensation: Damit lockt das Kesselhaus an der Riedinger Straße für Samstagabend. Ab 23 Uhr heißt es "Black Dolphins" mit Nova, Sonix und Bnine. Ab 18 Jahren, Infos unter www.kesselhaus.eu.

Die NDW & Deutsche Schlagernacht steht am Samstag, 20 Uhr, im Spectrum an der Ulmer Straße auf dem Programm.

Was sonst noch los ist: Von Schneetochter und Feuersohn erzählt am Samstag, 10 Uhr, Matthias Fischer im Märchenzelt an der Sommestraße. Geeignet für Kinder ab vier, es gibt Stockbrot. Infos und Karten unter www.maerchenzelt.de.

"Transitions - Jüdische Perspektiven auf die Gegenwart" heißt die neue Ausstellung in der ehemaligen Synagoge an der Ulmer Straße. Fotografien, Videos und Soundarbeiten beschäftigen sich mit unterschiedlichen Positionen der jüdischen Gemeinschaft. Geöffnet von Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Infos unter www.jmaugsburg.de.

