Leseraktion: Das ist das Augsburger Brautpaar 2024

Bei Annika und Toni Liebers folgt eine Überraschung auf die nächste. Das Paar, das gerne in den Bergen ist, hatte für den 14. September vergangenes Jahr eine goldene Herbst-Hochzeit auf der Rössl-Alm im Zillertal geplant. Doch plötzlich gab es eineinhalb Meter Neuschnee – und so wurde aus dem Herbst- ein Wintertraum. „Unsere Freunde ließen sich spontan noch die Winterreifen montieren und wir hatten eine super schöne Feier“, so die Braut.

Den besonderen Tag im Schnee hielt Fotografin Sarah Francis fest. Das Bild, das die Augustins für die Foto-Aktion unserer Redaktion ausgewählt haben, gefiel unseren Leserinnen und Lesern so gut, dass sie das Paar auf den ersten Platz wählten. 43 Prozent aller Stimmen konnten Annika und Toni Liebers für sich gewinnen – und sind nun das Augsburger Brautpaar 2024. Eine schöne Überraschung, sagt die Braut: „Der Titel rundet die wilde Schnee-Berghochzeit noch mal besonders ab“. Anstoßen auf ihren Sieg können die Gewinner in einem italienischen Restaurant in der Augsburger Innenstadt. Ein Gutschein dafür ist der Preis für den ersten Platz unserer Leseraktion.

Augsburgs Brautpaar des Jahres: Die Top 10

Die Konkurrenz war übrigens stark: Brautpaare, die auf dem Golfplatz posieren, mit ihren liebsten Haustieren, in einem besonderen Fahrzeug und mehr. Hier sehen Sie noch einmal unsere Top 10.

