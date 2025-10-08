Das Joe‘s La Perla hat auf dem Schlachthofgelände eröffnet

Aus zwei mach eins: Das Augsburger Restaurant Schlachthof und das mexikanische Traditionslokal Joe Peña‘s haben sich zusammengeschlossen und starten jetzt auf dem Schlachthof-Areal (Proviantbachstraße 1 1/2) mit neuem Namen und neuem Konzept gemeinsam durch.

Das Joe Peña‘s musste seinen bisherigen Standort in der Müllerstraße aufgeben. Dort werden Wohnungen gebaut. Weil die Gastronomen mit dem Team des Restaurants Schlachthof befreundet sind, kam die Idee, sich in deren Räumen zusammenzuschließen. Nach einer kurzen Umbauphase ist das Gemeinschaftsprojekt nun unter dem neuen Namen Joe‘s La Perla an den Start gegangen - laut den Betreibern mit einem für Augsburg einmaligen Konzept.

An der langen Bar im Joe‘s La Perla werden Cocktails gemixt

Hochwertige mexikanische Küche, wie hausgemachte Tacos oder traditionell geschmorte Gerichte, trifft auf Fleisch mexikanischer Art - also mit Rubs, Marinaden, frischen Kräutern und langsamer Garung. Die Kompetenz beider Lokale lebe weiter, nur eben in neuem Gewand und neuer Kombination. Ergänzt wird das Angebot durch eine 14 Meter lange Bar.