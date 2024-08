Junge Leute setzen sich für Kunstprojekte im Hochfeld ein

Per Zufall kam Maren Schäffler vor eineinhalb Jahren in den Bahnpark an der Firnhaberstraße. Sie besuchte die Abschlussveranstaltung eines Projektes. Im Gespräch mit Wolfgang Hauk und Markus Hehl, dem Geschäftsführer des Bahnparks in Augsburg, entstand die Idee für Jugendliche im Hochfeld ein Aktiv-Kulturangebot zu platzieren. Die 21-jährige, die eine Ausbildung zur Ergotherapeutin absolviert, konnte dafür Freunde aus ihrer Clique begeistern, die sich besonders für die Kunstform Graffiti interessieren. „Als Freundeskreis wollen wir über den Tellerrand hinausschauen und mit anderen Kunst machen. Ich bin ein Fan von Streetart,“ sagt Maren. Sie schlossen sich zum Kollektiv Pneun zusammen. Der Name kommt vom Planungsraum IX, der Bezeichnung des Hochfelds bei der Stadt Augsburg. Organisiert sind sie im Verein „Mein Hochfeld e.V.“ und auch ein Teil des Bahnparkmuseums. Auf dessen Gelände können die jungen Kunstakteure auch einen alten Bahnwaggon als Standort nutzen.

Kunstprojekte für Jugendliche aus dem Stadtteil

„Wir wollen etwas für Jugendliche in diesem Stadtteil anbieten, das mit Kunst zu tun hat. Da wir alle aus der Graffiti-Szene kommen, lag es nahe, in diesem Bereich etwas zu machen. Auf dem Gelände des Bahnparkmuseums gibt es krasse Möglichkeiten,“ erzählt Iva Müller. Die 22-jährige möchte Holzrestauratorin werden und hat Freude am Gestalten. Den neun Mitgliedern des Kollektivs P9, geht es darum, mit Projekten rund um das Thema Kunst, besonders der Graffitikunst, Jugendlichen den Zugang dazu zu ermöglichen. „Wir kennen die Graffitisünden, wildes illegales Rumsprühen. Das ist schlimm. Davon wollen wir weg und hier mit Jugendlichen üben, wie Graffitis entstehen, welche Möglichkeiten sie bieten und in einem legalen Raum sprayen,“ sagt Iva. Mit dabei ist auch Alexander Kuhnke, der bereits viel Erfahrung mit Graffiti hat und auch als Keramiker künstlerisch aktiv ist. Er ist Mitglied beim Verein „Die Bunten e.V.“ in Augsburg. Auch Alex kennt die neun Freunde aus dem Orgateam des Kreativkollektiv Pneun schon aus seiner Zeit in der Evangelischen Jugend.

Zum Sommerfest kamen über 100 Interessenten

Richtig an die Öffentlichkeit ist Pneun in den vergangenen Wochen mit einem großen Sommerfest rund um ihren Wagon. „Das war Klasse!“, schwärmt Iva. „Wir haben mit Flyern, die wir im Hochfeld verteilt haben, dafür geworben, unseren Instagram Kanal genutzt und waren geflasht, dass rund 100 Personen gekommen sind. Es gab Livemusik, wir machen Spiele und vor allem – wir hatten freie Sprühflächen.“

Das hat der Gruppe viel Auftrieb gegeben. Bereits jetzt hat das Kollektiv Visionen, die sie nach der Sommerpause umsetzen möchten. So sind an einem Wochenende im Monat kostenlose Workshops für Kinder und Jugendliche aus dem Hochfeld und darüber hinaus geplant. Auch auf Schulklassen möchten sie zugehen und mit dem Stadtjugendring zusammenarbeiten. „Wir legen großen Wert darauf, dass bei uns sicher gesprayt wird. Masken sind obligatorisch während wir Sprayen,“ betont Alex. Info: Auf Instagram p9.projekt gibt es weiter Bilder und laufende Infos.