Das Lokal Grünland-Stube in Augsburg-Firnhaberau steht vor Neustart

Firnhaberau

„Wir haben hier einiges vor“: Alles auf Neustart im Lokal Grünland-Stube

Nach Querelen in einer Kleingartenanlage im Vorjahr hat das Ehepaar Lungoci die Gaststätte übernommen. Was die junge Familie antreibt.  
Von Wolfgang Langner
    Maria und Alexandru Lungoci mit Töchterchen Sofia sind die neuen Pächter der Grünland-Stube.
    Maria und Alexandru Lungoci mit Töchterchen Sofia sind die neuen Pächter der Grünland-Stube. Foto: Peter Fastl

    Nicht immer sind Kleingartenanlagen ein Hort der Idylle. Zumindest im Sommer des Jahres 2024 war die Grünland-Stube in der Firnhaberau Schauplatz eines Kleinkrieges. Es gab Unstimmigkeiten und gegenseitige Vorwürfe. Auf einer Seite stand der damalige Pächter, der Syrer Riad Saliba. Auf der Seite war es der Obmann der Anlage, Hans Kerst. Der Streit schaukelte sich hoch. Er gipfelte darin, dass dem Syrer gekündigt wurde. Über das vergangene Jahr und den damaligen Zoff will Kerst nicht mehr sprechen: „Da ist alles gesagt und schon lange alles geklärt.“ Für Kerst ging es anschließend darum, für die Grünland-Stube geeignete Nachfolger zu finden. Schließlich ist er fündig geworden. Das junge Ehepaar Maria Lungoci (23) und ihr Mann Alexandro (29) hat die Grünland-Stube neu eröffnet.

