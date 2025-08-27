„Wir haben hier einiges vor“: Alles auf Neustart im Lokal Grünland-Stube

Nicht immer sind Kleingartenanlagen ein Hort der Idylle. Zumindest im Sommer des Jahres 2024 war die Grünland-Stube in der Firnhaberau Schauplatz eines Kleinkrieges. Es gab Unstimmigkeiten und gegenseitige Vorwürfe. Auf einer Seite stand der damalige Pächter, der Syrer Riad Saliba. Auf der Seite war es der Obmann der Anlage, Hans Kerst. Der Streit schaukelte sich hoch. Er gipfelte darin, dass dem Syrer gekündigt wurde. Über das vergangene Jahr und den damaligen Zoff will Kerst nicht mehr sprechen: „Da ist alles gesagt und schon lange alles geklärt.“ Für Kerst ging es anschließend darum, für die Grünland-Stube geeignete Nachfolger zu finden. Schließlich ist er fündig geworden. Das junge Ehepaar Maria Lungoci (23) und ihr Mann Alexandro (29) hat die Grünland-Stube neu eröffnet.

