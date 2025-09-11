„Oh Coffee“ begrüßt Gäste im Theaterviertel – und bald an zweitem Standort

Der Geruch von Kaffee liegt in der Luft, die große Fensterfront ist weit geöffnet. Vereinzelt haben es sich Gäste auf der zugehörigen Fensterbank bequem gemacht, während man drinnen auf Hockern mit seinem Getränk der Wahl sitzt. Passantinnen und Passanten der Ludwigstraße können es kaum vermeiden, einen Blick in das neue „Oh Coffee“ zu werfen. Das Café sticht mit seinem hellen Raum in Beton-Optik, den weißen, schlichten Möbeln und üppigen Pflanzen hervor. Der Betrieb ist losgegangen, ein weiterer Standort wird bald folgen.

Inhaber Christoph Steinle erläutert: „Der Fokus liegt auf Getränken und urbanen Komponenten.“ Vielfältig ist die Auswahl: die Karte geht von Cappuccino (groß 4,50 Euro) über Trendgetränke mit Matcha-Pulver, das aus grünem Tee gewonnen wird (5 bis 6 Euro) bis hin zu Bio Limonaden (3,90 Euro), verschiedenem Spritz (6,90 Euro) oder Gin-Tonic (8 Euro). Zum Essen werden kleinere Snacks wie Sandwiches und Franzbrötchen angeboten. Ein veganer Kuchen sei geplant, so Steinle. Gezahlt wird vorwiegend mit Karte, Bargeld ist die Ausnahme.

Icon vergrößern Die Einrichtung im „Oh Coffee“ samt kleinen Hockern, wenig Tischen und Mischpult fallen auf. Der Kaffee wird nicht auf Untersetzern, sondern silbernen Tabletts serviert. Foto: Charlotte Rühl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Einrichtung im „Oh Coffee“ samt kleinen Hockern, wenig Tischen und Mischpult fallen auf. Der Kaffee wird nicht auf Untersetzern, sondern silbernen Tabletts serviert. Foto: Charlotte Rühl

Oh Coffee in Augsburg: Kaffee zu elektrischen Klängen

Neben der Theke mit Siebträgermaschine springt ein Mischpult ins Auge - passend zum Konzept finden regelmäßig DJ-Events statt. Bereits vor der offiziellen Eröffnung machte Steinle im August mit solchen Events auf das Café aufmerksam. Von 10 bis 18 Uhr ist ab sofort geöffnet, am Wochenende mit wechselnden Veranstaltungen geht es bis 22 Uhr.

Christoph Steinle ist kein neues Gesicht für den Standort in der Ludwigstraße 18

Der Gastronom prägt die Augsburger Gastronomie-Landschaft seit rund zehn Jahren. Als Geschäftsführer der Spin und Gin GmbH betreibt er unter anderem das Oh Boi, die Blaue Kappe und jetzt auch Oh Coffee. Am Standort des neuen Cafés auf der Ludwigstraße 18 ist er nicht zum ersten Mal: 2019 gründete er hier den Vorgänger Yard Coffee mit, das zwischenzeitlich von Viktoria Fisel geführt wurde, jetzt am neuen Standort am Obstmarkt von Lars Wegmann. Aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem Vermieter, so Steinle, folgte dieses Jahr der Umzug an den Obstmarkt. Er nutzte daraufhin die Gelegenheit, den Standort mit neuem Konzept ein weiteres Mal zu übernehmen.

„Ich bin kein Fan davon, etwas lange geschlossen zu lassen“, sagt er. „In der Gastronomie hat ein Arbeitstag 24 Stunden.“ Entsprechend schnell sei ihm und seinem Team die Umsetzung von „Oh Coffee“ gelungen. Zudem ist für Ende September bereits die Eröffnung eines weiteren Standorts geplant - dieses Mal im Bismarckviertel. In der Bismarckstraße 4 soll in dem ehemaligen Autohaus aus den 70-er Jahren die neue Filiale entstehen - nach demselben Konzept wie dem der Ludwigstraße.