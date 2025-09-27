Icon Menü
Das Modehaus Only legt in Augsburgs Fußgängerzone los

Augsburg

Neu im Handel: Modehaus Only eröffnet in Augsburgs Fußgängerzone

Das Unternehmen legt in der Annastraße los. Der vorherige Mieter musste aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Only hat in der Annastraße in Augsburg eröffnet.
    Only hat in der Annastraße in Augsburg eröffnet. Foto: Michael Hörmann 

    Es tut sich was im Einzelhandel in Augsburg: Das Modehaus Only hat sein Geschäft in der Fußgängerzone eröffnet. Auf zwei Etagen wird in der Annastraße verkauft. Der Andrang ist am Samstag groß. Der Standort liegt gegenüber vom Wirtshaus „Unter dem Bogen“.

    Laufsteg in Augsburg musste Insolvenz anmelden

    Only geht in ein Gebäude, das zuvor von einem anderen Modehaus belegt war. Das Augsburger Unternehmen Laufsteg verkaufte Kleidung. Allerdings geriet Laufsteg in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Insolvenz wurde angemeldet. Rettung war nicht möglich, das Aus folgte.

    Ebenfalls in der Annastraße hat vorübergehend ein Möbelhaus Räume bezogen. Die Firma „Die Einrichtungsberatung“ aus Horgau bespielt neben Feinkost Kahnkost einen sogenannten Pop-up-Store. Der Laden ist vorübergehend geöffnet. Letzter Öffnungstag ist Samstag, 25 Oktober.

    Sportkind hört am Rathausplatz auf

    Wie zuletzt berichtet, ist in Augsburgs Einzelhandel momentan sehr viel in Bewegung. Das Unternehmen Sportkind gibt demnächst seinen Standort am Rathausplatz auf. Die Geschäftsführerinnen klagen, dass in der Innenstadt die Laufkundschaft fehle.

