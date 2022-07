"Das perfekte Dinner" aus Augsburg: Tag 1 mit Barbara

"Das perfekte Dinner" ist zurück in Augsburg. Hier gibt es alle Infos rund um die TV-Show auf Vox. An Tag 1 legte die 36-jährige Barbara vor.

Gesucht wird: " Das perfekte Dinner" in Augsburg. Fünf Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen diese Woche in der Vox-Kochshow um den Titel. An Tag 1, dem Montag, zeigte die 36-jährige Barbara aus Wehringen im Landkreis Augsburg ihr Können. Ihre Gäste waren begeistert: Insgesamt 35 von 40 Punkten vergaben sie für das Menü mit dem Motto "Dreierlei vom Dreierlei". Barbara servierte zur Vorspeise Schlutzkrapfen auf Krautsalat, Mozzarella im Serrano-Mantel auf Blattsalat und Kartoffelsüppchen mit Garnele. Gang zwei war ein Dreierlei vom Fleisch, dazu gab es Salzkartoffel und Spargel. Zum Dessert reichte Barbara Kaiserschmarrn mit Eis.

"Mächtig, aber sehr lecker", lautete das Urteil von Kandidatin Daniela nach dem Dinner. Maler und Anstreicher Günther aus Nordendorf im Landkreis Augsburg, der von sich selbst sagt, ein "sehr bildhafter Mensch" zu sein, nannte Barbaras Menü "sehr ästhetisch". Die bewertete ihr Menü am Ende selbst schlicht mit: "perfekt." So viel Zufriedenheit nach dem eigenen Koch-Tag würden sich wohl auch die anderen Kandidatinnen und Kandidaten aus Augsburg für die kommenden Tage wünschen.

"Das perfekte Dinner" in Augsburg: Sendetermine bei Vox

04.07.2022: Tag 1, Barbara

05.07.2022: Tag 2, Theresa

06.07.2022: Tag 3, Alina

07.07.2022: Tag 4, Daniela

08.07.2022: Tag 5, Günther

"Das Perfekte Dinner" strahlt Vox jeweils von 19 bis 20.15 Uhr aus.

Heute beim "Perfekten Dinner": Kandidatin Theresa aus Augsburg

Nach Barbara an Tag 1 ist heute Erzieherin Theresa aus Augsburg an der Reihe. Das Menü-Motto der 24-Jährigen lautet: " "Ebbes guads". Was sich dahinter verbirgt, sehen Zuschauerinnen und Zuschauer heute Abend ab 19 Uhr auf Vox.

Das ist "Das perfekte Dinner" auf Vox

Bei "Das perfekte Dinner" laden fünf Hobbyköchinnen und -köche zu sich nach Hause ein und servieren ein Dreigänge-Menü. Der gesamte Abend wird von den Mitstreiterinnen und Mitstreitern bewertet: Ist der Tisch angemessen dekoriert, die Speisenauswahl harmonisch und der Service zuvorkommend? Nach jedem Dinner vergeben die Gäste je maximal zehn Punkte. Wer gewinnt, erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende der Woche, wenn jeder einmal gekocht hat. Die Siegerin oder der Sieger erhält ein Preisgeld von 3000 Euro. (fla)

