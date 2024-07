E-Kiosk-Betreiber: „Halte nicht bis zum neuen Ladenschlussgesetz durch“

Die Stadt Augsburg hat den Betreibern von E-Kiosken in den letzten Monaten untersagt, ihre Waren in den Automaten rund um die Uhr anzubieten. Bußgelder wurden verhängt. Wie berichtet, sind die Anbieter darüber entsetzt, dass das Ladenschlussgesetz auf ihre Automatenkioske angewandt wird. Schließlich operieren sie ohne Personal. Kunden bedienen sich selbst. Vor wenigen Tagen erst hat eine Betreiberin am Verwaltungsgericht eine Niederlage gegen die Stadt kassiert. Nun aber hat die Bayerische Staatsregierung die Eckpunkte für ein neues Ladenschlussgesetz vorgelegt. Darin sind werktags durchgängige Öffnungszeiten digitaler Kleinstsupermärkte enthalten. Doch Augsburger E-Kiosk-Inhaber sehen noch keinen Grund zur Freude. Die IHK Schwaben appelliert an die Stadt.

