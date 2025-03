Samstags-Testlauf: Stadtmarkt-Händler sind sich uneins

Als Astrid Grotz erfuhr, dass der Stadtmarkt künftig an Samstagen bis 17 Uhr geöffnet haben soll, glaubte sie zunächst an einen Witz. „Ich dachte, ist denn schon der 1. April?“ Seit 22 Jahren führt Grotz das VinCafé auf dem Stadtmarkt. Genauso lange schon, so erzählt sie, wird über eine verlängerte Öffnung diskutiert. Geändert hatte sich jedoch nichts. Bis vergangene Woche, als die Händlerinnen und Händler über ein Infoblatt vom geplanten Testlauf erfuhren. Von Karsamstag bis Ende des Jahres wird der Stadtmarkt samstags nun statt bis 14 Uhr künftig bis 17 Uhr geöffnet sein. Händler sollen selbst entscheiden, ob sie mitmachen. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Und es gibt Kritik.

