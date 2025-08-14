Ab ins Wasser: Freibadsaison in Augsburg bewegt sich zwischen Auf und Ab

Der Sommer in Augsburg ist in diesem Jahr ein ständiges Auf und Ab. Dies zeigt sich an den Zahlen der städtischen Bäder. Der Juni war so etwas wie ein Rekordmonat. Fast 88.000 Badegäste wurden im Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe registriert. Im Juni 2024 waren es bescheidene 34.700 Besucher. Der Juli in diesem Jahr zeigte hingegen ein anderes Gesicht. Er war weitgehend verregnet. „Die Besucherzahlen waren aufgrund des Wetters mäßig“, heißt es auf Anfrage aus dem städtischen Bäderamt. Genaue Zahlen ließen auf sich warten. Aufgrund von Urlaubszeit könne die Auswertung erst bis Ende August erfolgen.

Freibadsaison 2025 in Augsburg: Personen unter 18 Jahren haben freien Eintritt

Im Vorjahr lag der Juli bei knapp 87.300 Besuchern. Lediglich 57.000 Badegäste kamen hingegen im Juli 2023 in die Augsburger Bäder. Das Auf und Ab zieht sich durch. Jetzt zeigt sich in den Sommerferien wieder die Sonne. Die Bäder sind gut besucht. Das Familienbad ist das am besten besuchte Bad im Stadtgebiet. Diana und Hannes Hoffelner aus Göggingen gehen sehr gerne mit ihrem Enkel Nico (drei Jahre) ins Bärenkellerbad. Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren haben zudem freien Eintritt. Die Regelung gilt bis zum letzten Ferientag am Montag, 15. September. Wie gut der Sommer 2025 letztlich gewesen ist, zeigt sich nach der Freibadsaison. Der Wert von 228.000 Besuchern aus dem Vorjahr ist zu toppen.