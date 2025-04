Nach 30 Jahren schließt das Schuhhaus Gerner in Augsburg

Über Jahrzehnte hinweg war dieses Geschäft eine Anlaufstelle für Kundinnen und Kunden, die Wert auf gute Beratung legten, doch nach 30 Jahren ist nun Schluss: Am 22. April ist im Schuhhaus Gerner mit angeschlossenem Werkstattbetrieb in der Margaretenstraße 1 letzter Verkaufstag. Schon im Sommer vergangenen Jahres war die Geschäftsaufgabe bekannt geworden. Der Inhaber hat gute Gründe für seinen Abschied.

Klaus Gerner geht Ende April in Rente und sieht diesem Tag mit Freude entgegen, wie er sagt. Fast 30 Jahre lang führte es das Schuhhaus in der Altstadt. Dort bot er neben Sommer- und Winterschuhen auch orthopädische Schuhzurichtungen an - als einer der letzten in der Stadt. Seit er vor rund fünf Jahren eine Poststelle im Laden integrierte, sei der Laden hauptsächlich für den Postservice genutzt und weniger als Schuhgeschäft wahrgenommen worden. „Wenn sich in der Postfiliale eine Schlange bildete, schenkten den Schuhen nur noch wenige ihre Aufmerksamkeit“, erklärte Gerner. Auch durch das mittlerweile umfangreiche Onlineangebot besuchten immer weniger Kunden das langjährig etablierte Schuhgeschäft.

Nachmieter für Schuh Gerner steht noch nicht fest

Zunächst plante Gerner, erst Ende April zu schließen. Nun kommt es anders. Weil viele Maschinen des Betriebs bereits abgeholt würden und auch das Ausräumen des Ladens Zeit in Anspruch nehme, schließe er nun eine Woche früher. Und auch die Poststelle ist betroffen und bleibt ab dem 22. April geschlossen. Wer nach ihm in das Ladenlokal einziehen wird, kann er nicht sagen. Zunächst sei eine Renovierung geplant.