Kliniken, Spielplätze, Arztpraxen: Wie die Stadt Augsburg Hitzebelastung senken will

Die Entwicklung ist bedenklich: In den vergangenen Jahrzehnten sind die Durchschnitts- und Spitzentemperaturen in Augsburg deutlich gestiegen. Laut Daten der Stadtklimaanalyse hat sich die durchschnittliche Zahl der Hitzetage – Tage, an denen die Schwelle von 30 Grad Celsius überschritten wird – von vier (1961-1990) auf neun (1991-2020) mehr als verdoppelt. Die Durchschnittstemperatur in der Stadt ist seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 um 2,2 Grad Celsius gestiegen. In den letzten Jahren werden in Augsburg regelmäßig neue Temperaturrekorde aufgestellt. Die Stadt hat deshalb mit Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen einen Hitzeaktionsplan erarbeitet, der kommende Woche im Umweltausschuss des Stadtrats beschlossen werden soll. Ein Überblick über die wichtigsten Maßnahmen.

