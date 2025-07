Das sind die neuen Vorstände beim Stadtjugendring

Neuwahlen standen auf der Tagesordnung der jüngsten Vollversammlung des Stadtjugendrings (SJR). Vorsitzende Marlene Mechold hatte bereits frühzeitig verkündet, aus beruflichen Gründen nicht mehr anzutreten. Die Deligierten der 40 Augsburger Jugendverbände wählten Fabienne Kündgen einstimmig zur neuen Vorsitzenden. Die 32-Jährige engagiert sich seit über zehn Jahren im Verband Queerbeet für queeren Jugendarbeit. Kündgen ist Studentin der Rechtswissenschaften und bereits seit 2020 im Vorstand des SJR aktiv, zuletzt als stellvertretende Vorsitzende.

„Mein Herz schlägt für den SJR, weil wir das Bindeglied in Augsburg zwischen der Politik und jungen Menschen sind. Ob sie in einem Verein tätig sind oder nicht – wir tragen ihre Forderungen und Wünsche weiter, damit sie gehört und umgesetzt werden“, betonte sie. Die neue Vorsitzende kündigte an, das Ehrenamt ideell, finanziell und strukturell stärken zu wollen, junge Menschen zur Mitgestaltung zu ermutigen und klare Haltung zu zeigen.

Stellvertreterin Felicitas Lester will sich für die Stärkung der Jugendverbände einsetzen

Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Felicia Lester (Kanal C) gewählt, die bereits seit zwei Jahren dem Vorstand angehört. Die 23-Jährige studiert Kunst- und Kulturgeschichte an der Universität Augsburg und will sich in den kommenden zwei Jahren vor allem für die Stärkung der Augsburger Jugendverbände einsetzen. „Sie sind unsere Basis und gleichzeitig unser Arbeitsauftrag.“

Die bisherige Vorsitzende Marlene Mechold wurde mit großem Applaus und Dank verabschiedet. Seit 2019 engagierte sie sich im Vorstand und wird dem SJR künftig als Einzelpersönlichkeit weiter zur Seite stehen.

Zahlreiche Vorstandspositionen wurden diesmal neu besetzt

Fünf weitere Vorstandspositionen wurden neu besetzt: Alexander Huber (DGB Jugend), Marilouisa Tetzner (verbandslos), Bernd Bohlmann (DLRG Jugend), Pi Aruna Pfaff (SJD – Die Falken) und Sienna Fleming (verbandslos) sind nun Teil des Teams. Sie folgen auf Vincent Bentele und Claas Mayer (beide DGB Jugend), David Langer und Amelie Endl (beide Evangelische Jugend) und Marlene Mechold (BSJ). Lars Zeitz (THW Jugend) und Christina Light (BSJ) kandidierten erneut und wurden für eine weitere Amtszeit von der Vollversammlung bestätigt. (ziss, AZ)