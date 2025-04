Diese Sorgen haben Augsburgs Hoteliers und Gastronomen

Der Fachverband Dehoga sieht sich selbst als Stimme der Gastronomie und Hotellerie. Auf regionaler Ebene gibt es nun einen Führungswechsel. Theodor Gandenheimer, Direktor des Hotels Maximilian‘s in Augsburg, ist neuer Vorsitzender. Er tritt die Nachfolge von Leo Dietz an. Der CSU-Landtagsabgeordnete, der zuvor in der Gastronomie tätig war, hatte den Verband viele Jahre lang ehrenamtlich geführt. „Durch die vielfältigen Herausforderungen, wie immenser Kostendruck, Personalmangel und ein hoher Bürokratieaufwand ist die Überlebensfähigkeit vieler Betriebe infrage gestellt“, sagt Gandenheimer. Dieser Entwicklung müsse der Verband entgegenwirken.

Zum Vorstandsteam gehören fünf Personen

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ist der Branchenverband des deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes. In Augsburg vertreten fünf Personen im Vorstand die Interessen der Mitglieder. Vorsitzender ist Theodor Gandenheimer. Gabi Dreisbach (Zeller’s Quartier), Simone Kink (Parkhotel Schmid), Sebastian Kahl (Wirtshaus Strasser) und Christian Ress (Bob’s Gastro) gehören zum Vorstandsteam. Im Kreis Augsburg sind 250 Betriebe Mitglied im Verband.

Gandenheimer, der zuvor im Verband keine Funktion innehatte, begründet seinen Einstieg: „Verbandsarbeit halte ich persönlich für unerlässlich, da gerade in Deutschland die Hotellerie und Gastronomie wirtschaftlich nicht den gleichen Stellenwert wie beispielsweise in Österreich oder in der Schweiz genießt. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten.“ Als Vorsitzender könne er auf „ein starkes Team“ bauen, das Hotellerie und Gastronomie abdecke.

Gandenheimer ist überzeugt, dass sich die Verbandsarbeit auszahle. Die Dehoga werbe auf diversen Messen für die duale Ausbildung in der Hotellerie und Gastronomie: „Darüber hinaus glaube ich, dass man vor allem durch ein gutes Netzwerk etliches bewirken kann.“ Einige Ziele hat sich der neue Vorsitzende gesetzt: „Vor allem müssen wir erreichen, dass möglichst zeitnah die Senkung der Mehrwertsteuer umgesetzt wird.“ Dies sei für viele Betriebe in der Branche überlebenswichtig. Ein weiterer Punkt: „Mittelfristig müssen wir eine Beschränkung des ausufernden und unregulierten Airbnb-Angebotes erreichen.“