Das Stetten-Gymnasium hat einen neuen Zweig: Neben dem sprachlichen und naturwissenschaftlich-technologischen Zweig können die Schülerinnen nun auch ab der 8. Jahrgangsstufe den sozialwissenschaftlichen Zwei wählen. Daneben gibt es weitere Neuerungen. So will die Schule „in einer sich wandelnden Gesellschaft und Welt zukunftsfähig, relevant und attraktiv bleiben“, betonte Schulleiterin Barbara Kummer vor dem städtischen Bildungsausschuss.

Bereits in den vergangenen Jahren hatten das Gymnasium bei St. Anna und das Gymnasium bei St. Stephan einen zusätzlichen Zweig aufgenommen. Nun erweitert das Stetten-Gymnasium sein Angebot. Es sei an der Zeit, Neuerungen zu machen, so Kummer. Freilich erhofft sich die Schule dadurch auch einen weiteren Zulauf an Schülerinnen. „Wir haben derzeit drei Eingangsklassen und könnten aber mehr aufnehmen“, sagt die Schulleiterin. Dass sich die Schule für den sozialwissenschaftlichen Zweig entschieden habe, liege an einer natürlichen Entwicklung aus dem Engagement und dem vielfältigen Angebot im Wahlkursbereich der Fachschaft Politik und Gesellschaft.

Ab September werden Jungen in der Einführungsklasse aufgenommen

Das Stetten-Institut gibt es in Augsburg seit 220 Jahren. Die private Schule befindet sich in Trägerschaft der Anna Barbara von Stettenschen Stiftungen. Neben dem Gymnasium gibt es am Katzenstadel auch eine Realschule. Bislang waren die Schulen ausschließlich Mädchen vorbehalten. Bereits im Dezember hatte das Gymnasium angekündigt, dass sich die Schule öffnen wolle und ab dem Schuljahr 2025/2026 Jungen in der Einführungsklasse am Gymnasium aufnehme. Absolventen der Realschule, der Wirtschaftsschule und der M-Klassen der Mittelschule wird in diesen Klassen der Übertritt in die gymnasiale Oberstufe ermöglicht.

Sie entspricht der 11. Klasse des Gymnasiums. Im Anschluss haben Mädchen und Jungen die Möglichkeit zu bleiben und die reguläre Oberstufe am Stetten-Gymnasium zu besuchen. Ihrer Tradition kommt die Schule in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 nach, die als reine Mädchenschule erhalten bleibt. Kummer: „Dort wollen wir Mädchen in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrer Entwicklung in den unterschiedlichsten Bereichen weiterhin stärken.“

Dass das früh anfängt, unterstreicht die „Forscherinnenklasse“, die ab kommenden Schuljahr erstmals angeboten wird. Darin können interessierte Fünftklässlerinnen experimentell ihre Umwelt entdecken und sich spielerisch mit wissenschaftlichen Methoden auseinandersetzen. Neu sei auch ein Onboarding-Programm für Lehrkräfte, das seit diesem Schuljahr am Stetten läuft. „Darin werden Quereinsteiger fit gemacht in unter anderem Schulordnungen, Lehrerdienstordnungen, Aufbau von Unterrichtsstunden, Leistungserhebungen und Elterngesprächen.“