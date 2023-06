Lange Kunstnacht, Ballermann-Hits und Hüpfburgen: Das ist los am Wochenende

Wer in Augsburg etwas unternehmen will, hat die Qual der Wahl am Wochenende - unter anderem mit Langer Kunstnacht, Malle-Festival oder "Top Gun" im Schwimmbad.

Auch die Nächte sind derzeit ziemlich warm. Aber es macht auch Spaß, wenn die Stadt zu später Stunde noch so richtig pulsiert. Wir umrunden die vielen Baustellen in der Stadt - und finden den Weg zu jeder Menge Highlights, die an diesem Wochenende in Augsburg auf dem Programm stehen.

Dieses Wochenende findet die lange Kunstnacht in Augsburg statt

Lange Kunstnacht: Rund 200 Konzerte, Lesungen, Führungen und Ausstellungen gibt es am Freitag, 23. Juni, ab 18 Uhr unter dem Motto „hochhinaus“ in der gesamten Innenstadt. Manchen Ort muss man wegen Überfüllung links liegen lassen, einfach weiterziehen. (Infos und Tickets unter www.langekunstnacht.de)

Tag der offenen Gartentür: Heimische Paradiese entdecken. Das ist das Motto am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Zum Beispiel den Rokoko-Garten des Schaezlerpalais in der Maximilianstraße. Auch den Garten der Familie Specht mit Wasserlauf und Teich in der Salzmannstraße 65 kann man bewundern. Alle offenen Gartentüren sind hier verzeichnet.

Konzerte und Film: Das ist am Wochenende in Augsburg geboten

Gaswerk: In Oberhausen tobt am Sonntag, 25. Juni, das Mega-Malle-Festival unter anderem mit Ballermann-Stars wie Mickie Krause und Isi Glück. Von 11 bis 22 Uhr. (Infos unter www.mega-malle.de)

Freilichtbühne: Am Donnerstag, 22. Juni, heißt es ab 20.30 Uhr „All you need ist Jazz", am Freitag und Samstag stehen die „3 Musketiere" auf dem Programm. Jeweils ab 20.30 Uhr. (Infos und Karten unter www.staatstheater-augsburg.de)

Sommer am Kiez: Findet dieses Wochenende am Helmut-Haller-Platz beim Oberhauser Bahnhof statt. Am Freitag mit Montreal (18 Uhr), Kapelle Petra und am Samstag mit Faun (18 Uhr). (Infos und Tickets unter www.sommeramkiez.de)

Lechflimmern: Im Familienband stehen nach Einbruch der Dunkelheit Streifen wie Die Rumba-Therapie, das Lehrerzimmer, Top Gun oder Roter Himmel auf dem Programm. (www.lechflimmern.de)

Kalte Getränke, coole Leute, beste Stimmung. Das verspricht das Hallo-Augsburg-Wohnzimmerkonzert am Donnerstag, 22. Juni, in der AZ-Lounge am Rathausplatz. Eintritt ist frei, zu hören von 19 bis 22.30 Uhr ist Philomenas Tailor.

KaraUke funktioniert wie Karaoke, allerdings sind Gäste mit ihren Ukulelen die Karaoke-Maschine. Texte und Akkorde der Songs werden für alle ersichtlich an eine Leinwand projiziert. Zu erleben ist dieses etwas Event am Donnerstag, 22. Juni, 20 Uhr, auf dem Sonnendeck ( Ludwigstraße ). Nur bei gutem Wetter.

Eine Liebeserklärung an die leichte Muse verspricht das Leopold-Mozart-Zentrum in der Grottenau. Am Sonntag, 25. Juni, 16 Uhr, wird „Frau Luna" gespielt. Der Eintritt ist frei. Am 9. Juli gibt es eine Wiederholung.

Ein Gitarrenabend mit Werken aus vier Jahrhunderten steht im und um den Kreuzgang der Barfüßerkirche am Donnerstag, 22. Juni, auf dem Programm. Beginn 19 Uhr, und zwar jeden Donnerstag bis zum 27. Juli. Eintritt ist frei.

Hochzoller Sommer: Am Freitag und Samstag wird ab 19.30 Uhr mit einem Open-Air am Zwölf-Apostel-Platz gefeiert. Unter anderem mit Manuel Wiencke, der lange am Theater war, und dem Sandro-Roy-Trio. Bei Regen im Bürgertreff in der Neuschwansteinstraße. (www.buergertreff-hochzoll.de)

Kino: „Keine Eier im Winter - Augsburg vor und nach dem Krieg", der Film des Augsburgers Martin Pfeil, wird nochmals am Sonntag um 11 Uhr in einer Matinee im Thalia am Obstmarkt gezeigt.

Für Kinder: Hüpfburgen und Spinnenausstellung am Wochenende in Augsburg

Seit Mittwoch (bis 15. Juli) ist auf dem Gögginger Festplatz ein mobiler Kangoo-Hüpfburgenpark aufgebaut. Geöffnet täglich von 14 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Alle Infos unter www.kangoo-huepfburgen.de.

Wer sich traut, der kann zur Spinnen- und Insekten-Ausstellung, die noch bis 2. Juli auf dem Messeparkplatz gastiert. 500 Exemplare in Terrarien sind zu erleben - mittwochs und donnerstags von 14 bis 19 Uhr, freitags bis sonntags von 11 bis 19 Uhr. Infos unter www.spider-world.de

Theater in Augsburg: "Eiscreme" im Sensemble

Im Sensemble im Textilviertel laufen die letzten Vorstellungen von Eiscreme am Freitag und Samstag, 20.30 Uhr. (Infos und Karten www.sensemble.de)

Auch der City-Club am Kö wird wieder zur Bühne. Der Titel „65%", gespielt von theter. Es geht bei den Vorstellungen des musikalisch-literarischen Abends am Donnerstag und Freitag, 20.30 Uhr, um Wasser als Teil der Menschheit. (theter.de)

In der Kresslesmühle, Barfüßerstraße, heißt es am Freitag, 20 Uhr, „Impro a la turka". (kresslesmuehle.de)

Wohin am Wochenende? Märkte und Natur – Erlebnisse unter freiem Himmel in Augsburg

Flohmarkt: Am Samstag, 9 bis 16 Uhr, gibt es einen Flohmarkt am Jakobsplatz 6. Fällt allerdings bei Regen aus.

Botanischer Garten: In dem städtischen Park illuminiert am Samstag (bis 24 Uhr) der erste Lichterzauber abends das Areal. Ein Akkordeonkonzert gibt es ab 19.30 Uhr und die Himmelsbeobachtung der astronomischen Vereinigung startet bei Einbruch der Dunkelheit. Allerdings nur bei trockenem Wetter.

Auch in dieser Woche ist es nur eine kleine Auswahl, das Wochenende zu genießen. Wir wünschen gute Laune und spüren schon die Vorfreude auf die Sommernächte in der nächsten Woche.

