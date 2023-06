Sommer am Kiez, Theaterfest, Flohmarkt: Das ist in der Stadt geboten

Wer in Augsburg etwas erleben möchte, hat am Wochenende eine vielfältige Auswahl. Klar, da sind die Sommernächte – aber es gibt noch viel mehr.

Alle sprechen vom Wetter. Wir auch. So wie es im Moment aussieht, ist der Freitag ein Tag zum Entspannen, falls das notwendig sein sollte. Wer will, kann natürlich trotz angekündigtem schlechten Wetter die Augsburger Sommernächte besuchen. Doch es gibt in der Stadt am Wochenende vom 30. Juni bis 2. Juli auch viele Aktivitäten mit einem Dach über dem Kopf.

Konzerte und Theater in Augsburg: Das ist geboten

Sommer am Kiez : Am Freitag entern Itchy und als Vorgruppe Go Go Gazelle die Bühne am Helmut-Haller-Platz. Um 18 Uhr gehts los. Am Samstag treten ab 18 Uhr J.B.O. auf. Die Musiker hätten mehr als oft genug gezeigt, dass sie ihre Daseinsberechtigung haben, so der Veranstalter. Support, wie man in Rockkreisen sagt, ist Mandowar. Nicht zu verwechseln mit Manowar. (Infos und Karten unter sommeramkiez.de)

Freiluftkino in Augsburg: Das läuft beim Lechflimmern

Lechflimmern : Am Donnerstag steht im Freiluftkino im Familienbad „Brot und Spiele“ auf dem Programm. Es geht um 50 Jahre Augsburger Eiskanal. Am Montag macht das B/O/F/F Festival in der Schwimmschulstraße Station. Beginn immer nach Einbruch der Dunkelheit. (Das gesamte Programm unter lechflimmern.de)

Für Kinder: Hüpfburgen und Spinnenausstellung am Wochenende in Augsburg

Spinnen- und Insektenausstellung: Für manche Menschen der absolute Horror, andere wiederum fühlen sich angesprochen. Auf dem Messeparkplatz sind 500 Spinnen und Insekten in Terrarien zu erleben. Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr. (Infos unter www.spider-world.de)

Wohin am Wochenende? Was Botanischer Garten und Co. bieten