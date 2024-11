Das wünschen sich Bürger für die Augsburger Innenstadt

Die Stadt plant in der Hallstraße, wo ein großer Umbau zum Schulcampus vorläufig nicht mehr absehbar ist, einen verkehrsberuhigten Bereich. „Es bringt nichts, auf die große Komplettlösung zu warten, die dann vielleicht erst in 20 Jahren kommt“, so Baureferent Steffen Kercher (parteilos) am Montagabend auf dem Bürger-Stadtteilgespräch für die Innenstadt. „Ich glaube eher, dass wir da in kleinen Schritten weiterkommen.“ Wie berichtet gab es jahrelang Diskussionen über das weitere Vorgehen, auch mit der Forderung nach einer Komplettsperrung. Kercher kündigte für voraussichtlich Januar einen Vorschlag im Stadtrat an - dann soll auch das weitere Vorgehen in der Maximilianstraße nach dem Fußgängerzonen-Verkehrsversuch abgestimmt werden. Insgesamt spielte das Thema Verkehr eine dominierende Rolle am Montagabend. Auch für die Fuggerstraße gibt es einen Vorschlag.

