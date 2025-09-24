Datschiburger Kickers spielen für wohltätigen Zweck

Um die Datschiburger Kickers ist es heuer bislang ruhig geblieben. Zwar feierte das Augsburger Fußball-Prominententeam im Sommer sein 60-jähriges Bestehen, doch auf dem Rasen war die Mannschaft in den vergangenen Monaten nicht aktiv. In den sechs Jahrzehnten ihres Bestehens erspielte die Truppe rund 1,5 Millionen Euro für wohltätige Zwecke. Am Donnerstag, 2. Oktober, laufen die Kickers wieder auf. Um 17.30 Uhr beginnt auf dem Nebenfeld des Rosenaustadions die Benefizpartie gegen die Schwabenhilfe Augsburg. Einlass ist ab 17 Uhr an der Stadiongaststätte und am Nebenfeld, Parkplätze stehen an der Stadiongaststätte (P3) zur Verfügung.

Schwabenhilfe setzt sich aus Fans des FCA und des AEV zusammen

Die Schwabenhilfe wurde 2022 gegründet, organisiert soziale Aktionen und setzt sich aus aktiven Fans des FC Augsburg (FCA) und des Augsburger EV (AEV) zusammen. Seit ihrer Gründung leistet sie nicht nur regionale Unterstützung, sondern engagierte sich auch in Katastrophengebieten – unter anderem im Ahrtal, an der ukrainischen Grenze, in der Türkei, in Italien und Slowenien. Vor Ort unterstützt die Initiative etwa die Bahnhofsmission wöchentlich mit Lebensmitteln und bietet im Bodelschwingh-Haus ein Sportprogramm an. „Für uns sind diese Hilfsaktionen Ehrensache. Wir wollen das Vermächtnis des verstorbenen Kickers-Kapitäns fortführen“, betonen Vorsitzender Dirk Wurm und sein Stellvertreter Robert Zenner.

Datschiburger spielen mit Torwart Zdenko Miletic im Tor

„Wir freuen uns, dass wir gegen die Datschiburger antreten dürfen“, sagt Dominik „Dome“ Hoffmann von der Schwabenhilfe. Betreut wird das Team von Ex-FCA-Profi Raphael Framberger. Mit dabei sind unter anderem der ehemalige Panther-Torhüter Markus Keller sowie Fußball- und Eishockeyfans, die ein schlagkräftiges Aufgebot stellen wollen.

Auf Seiten der Datschiburger setzt Sportchef Uwe Nothnagel wie gewohnt auf prominente Namen. Erwartet werden Torhüter Zdenko Miletic, Andreas Mayer, Jan-Ingwer Callsen-Bracker und Mark Römer. Auch der frühere Weltklasse-Kanute Michael Senft und die ehemalige Triathletin Katja Mayer könnten zum Einsatz kommen. Beide Teams hoffen auf eine ansprechende Kulisse.