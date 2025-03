Mit der Datteleria in Augsburg hat sie sich ihren Traum erfüllt

Wenn sich jemand in Augsburg mit Datteln auskennt, dann Hadil Khalili. In den Gläsern auf ihrer Ladentheke finden sich die dunkel glänzenden Früchte in verschiedenen Rot- und Brauntönen. Vier verschiedene Sorten waren es, als Hadil Khalili ihre Datteleria vor sechs Jahren in der Augsburger Altstadt eröffnet hat. Inzwischen sind es 13, jede mit einem eigenen Geschmack, dazu hat sich das Sortiment stetig erweitert – um alles mit und aus Datteln: Dattel-Pralinen, Dattel-Balsamico oder Dattel-Marmelade. „Es gibt kaum etwas, was man nicht aus Datteln machen kann“, sagt die Inhaberin und lächelt.

